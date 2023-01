R’Bonney Gabriel de EU es Miss Universo 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

La representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue elegida Miss Universo 2022 en un concurso celebrado en Nueva Orleans.

La ganadora sucede a Miss India Harnaaz Sandhu y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss República Dominicana Andreína Martínez fueron escogidas como primera y segunda finalista, respectivamente.

La próxima edición del concurso, en 2023, se celebrará en El Salvador.

R’Bonney Gabriel es la primera mujer de origen filipino en haber alcanzado el título de Miss Estados Unidos.

La corona de Miss Universo, valorada en 5,3 millones de dólares, es la más cara de los 71 años de historia del certamen y la primera banda hecha con materiales reciclables.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023