¿Cómo limpiar la grasa pegada en las sartenes?

Las sartenes son un artefacto importante dentro de la cocina, por dicha razón es importante dejarlas limpias. Por desgracia al utilizarlas la grasa suele quedarse adherida siendo difícil de eliminar sin dañar el teflón, si quieres saber cómo lavarlas adecuadamente entonces toma nota porque a continuación te lo digo.

Cuando hayas terminado de utilizar la sartén entonces seguramente quedarán restos de grasa que deben ser retirados. Para esto, puedes utilizar un poco de vinagre blanco, para utilizarlo, lo primero que debes hacer es llenar la sartén dañada con agua que no esté ni muy caliente ni muy fría, después agrega el vinagre hasta que empiece a hervir y al pasar el tiempo te darás cuenta de cómo la grasa irá desprendiendo, señal de que esto sí está funcionando. Es importante que no calientes el vinagre diluido sin agua, ya que esta es una sustancia muy corrosiva bajo estas condiciones y puedes correr el riesgo de dañar el teflón que quieres lavar. Para terminar, tienes que retirar la sartén del quemador y deshazte del bicarbonato. Para lavar y remover los restos, utiliza jabón líquido y agua, lava la cazuela como lo haces regularmente, verá que la cazuela lucirá como nueva y sin ningún resto grasa.

Agua tibia

Otra manera efectiva de limpiar la grasa del satén es utilizando agua caliente de la corriente de agua para lograr limpiar la superficie mientras estás lavando. Agrega jabón para trastes y deja reposar durante un par de minutos, después con ayuda de una esponja que no raye el material entonces limpia y poco a poco la sartén se irá despegando. Si quieres más efectividad puedes utilizar bicarbonato de sodio, solamente recuerda no tallar muy fuerte para que no se raye.

No cometas este error

Recuerda que además de la grasa que puede verse adherida en el sartén y ocasiona un problema, también existen alimentos prohibidos para las sartenes antiadherentes, como es el caso del azúcar, este es uno de los ingredientes que definitivamente nunca deberías pasar por una sartén de teflón. Además de que los finos granos del azúcar dañarán y rayarán el acabado haciendo que el antiadherente no funcione, también se pueden ocasionar dañar y debilitar el material por la dureza del caramelo. Otro punto importante para considerar es que una vez que el azúcar se hace duro es demasiado complicado limpiar y muchas veces requiere tallar un poco duro para eliminar todos los restos. En cualquiera de los casos lo mejor es omitir el azúcar en este tipo de sartenes.

Otras recomendaciones

Ahora que conoces de qué manera puedes eliminar la grasa de las sartenes de teflón, también es importante conocer cómo puedes evitar que las cazuelas se rayen. Para esto, la página web de Worl of pans da las siguiente recomendaciones:

Use una esponja para limpiar la sartén

Use un spray antiadherente para reparar utensilios de cocina

Déjalo reposar alrededor de 30-40 minutos

Hornee la sartén durante 45 minutos a 500 grados.

Lava bien tu sartén

Peligros de usar sartenes de teflón rayadas

Con información de: ensedeciencia.com