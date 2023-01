Desmiente AMLO haberse reunido con la ministra Yasmín Esquivel y su esposo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó haberse reunido en días pasados con Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte (SCJN) y señalada por presunto plagio de su tesis licenciatura, así como su esposo, José María Riobóo, de quien también hizo una defensa.

López Obrador aseveró que el caso del presunto plagio de tesis de la ministra Esquivel Mossa es una nueva campaña en contra de Gobierno para intentar desprestigiarlo ante la gente.

“Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado. Es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran”, declaró.

“Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Rioboó, un profesional, de los estructuristas más importantes del país”, subrayó.

El Gobierno de México hizo el anuncio de que pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a su rector, Enrique Graue, que no evadan su responsabilidad y emitan una resolución sobre la acusación por plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, explicó que la Dirección General de Profesiones, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), no tiene la facultad para cancelar ningún título, por lo que se rechazará la petición de la UNAM para resolver el caso de la ministra.

El mandatario mexicano volvió a cuestionar a la UNAM en el caso del presunto plagio de Esquivel Mossa, luego de que la semana pasada dejar en manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la decisión de cancelar su título de licenciatura.

“Lamento mucho la actitud de mi alma mater, la UNAM, también metidos los directivos, no todos desde luego mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación, la frescura de todos los movimientos de transformación”, manifestó.

“Pero están enquistados en la UNAM grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías. Imagínense al rector (Enrique Graue) emitiendo un comunicado en este caso, además malaconsejado porque a quien corresponde es a ellos y se lava las manos como Poncio Pilatos”, dijo.

“Da pena ajena el que actúen así, y desde luego que hay una campaña en contra de la ministra Yasmín y en contra de nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados al debate”, lanzó.

“Es de los mejores ingenieros del mundo”: AMLO defiende a José María Rioboó

El presidente López Obrador defendió al ingeniero José María Riobóo, contratista y esposo de la ministra Yasmín Esquivel, a quien lo calificó como uno de los “mejores ingenieros del mundo”.

“El señor Riobóo es el que ha ha hecho la mayoría de las estructuras en la Ciudad de México, estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas de los trenes, del Metro, es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo, y pregunten a ingenieros de la UNAM”, refirió.

“Pero no les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien en este caso tiene relación con una servidora pública, o es el esposo de la Ministra Yasmín, y por parejo. Entonces no he tenido con ellos reunión en esta semana”, puntualizó.

Con información de: lopezdoriga.com