Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Fueron halaldos restos humanos en Florida, E. U., al interior de un bote destrozado por el huracán “Ian” corresponden a James Hurst, de 72 años, quien era la última persona desaparecida a causa de este ciclón que impactó el estado el pasado 28 de septiembre, confirmaron las autoridades locales.

Carmine Marceno, alguacil del condado Lee, confirmó la noche del domingo en un mensaje de Twitter que los restos encontrados dentro del bote “Good Girl” son de Hurst, quien decidió esperar la llegada de Ian al interior de su embarcación atracada en una marina en Fort Myers Beach, en el suroeste de Florida, y desde entonces andaba desaparecido.

Las autoridades extrajeron del mar el bote el viernes, un día después de que el trabajador de una marina al otro lado de la bahía lo descubriera.

Análisis forenses posteriores confirmaron que los restos humanos encontrados al interior de la embarcación correspondían a Hurst, quien sufría problemas de movilidad y cuya familia fue notificada de los resultados.

“Finalmente está hecho. Nos alegra que finalmente te hayan encontrado y estés en casa. Te amo. Te extraño. Todos lo hacemos”, señaló la hija del fallecido, Shannon Vaughan, en declaraciones que recoge el canal local WBBH.

El hallazgo ocurre luego de que el pasado jueves el alguacil Marceno diera a conocer que en unos manglares de Fort Myers se descubriera el cuerpo de Ilonka Knes, de 82 años, quien murió por ahogamiento y era una de las dos personas que seguían desaparecidas como consecuencia del poderoso huracán.

Tras impactar Cuba, “Ian” tocó tierra en la costa suroeste de Florida el pasado 28 de septiembre como huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpson, de un máximo de cinco.

Fue el más peligroso de la temporada 2022 en el Atlántico, con más de 145 personas fallecidas, 68 de ellas en el condado de Lee, y daños calculados de forma provisional en unos 50 mil millones de dólares solo en este estado sureño.

El Gobierno Federal ha entregado hasta la fecha más de 4 mil millones de dólares en ayuda a las autoridades de Florida y a los afectados en este estado por el huracán “Ian”, monto que se ha destinado tanto para operaciones de emergencia cuando se produjo el desastre como para las tareas de recuperación.

Con información de: lopezdoriga.com

Update to the human remains found on the “Good Girl” sailboat behind Salty Sams on Fort Myers Beach on Friday:

The remains have been positively identified as James Denny Hurst. Mr. Hurst’s family has been notified. Our thoughts and prayers are with his family.

— Carmine Marceno – Florida’s Law and Order Sheriff (@SheriffLeeFL) January 15, 2023