Llegó a Hollywood junto a Tom Hanks

Mariana Treviño se consagró en Hollywood con su rol protagónico junto al actor Tom Hanks en la nueva película “A Man Called Otto” (Un Vecino Gruñón), que se estrenó en cines desde el pasado cinco de enero.

En una entrevista con medios de comunicación, la artista regiomontana confesó cómo fue su primer encuentro con el premiado actor, cómo tomó la decisión de no ser madre y confesó cuál ha sido su “mejor momento de la vida” a sus 45 años.

El cine, la pantalla chica y el teatro son los medios perfectos para esta exquisita actriz oriunda de Monterrey, donde despliega sus conocimientos de danza y literatura en sus interpretaciones en proyectos como “El Club de los Cuervos” o “100 Días para Enamorarse”, por mencionar algunos.

Ella es Mariana Treviño, y a pesar de que en México es una de las actrices más conocidas de la actualidad, en Estados Unidos era otra historia, una que quedó atrás pues ha hecho su llegada triunfal a Hollywood. Lugar conocido como “la meca del cine” y en donde todo puede hacerse realidad.

SOBRE SU PERSONAJE Y LOS ESTEREOTIPOS

La actriz fue cuestionada sobre si “Marisol” (personaje en la película) rompe con los estereotipos latinoamericanos y destaca la cultura latina; ante esto dijo que “es lo que se intentó. Se intentó crear esta plataforma donde la identidad no sea sólo mexicana”

“Se trabajó para que trajera también esa idiosincrasia profunda que todos los latinoamericanos compartimos. Creo que compartimos cosas muy lindas, maneras de ser que ofrendan mucho cariño y mucho amor, y está padre darle un peso a eso”, recalcó.

SOBRE LA MATERNIDAD

En el filme, el, personaje de la actriz es una madre que además está en espera de un bebé nuevo. Esto está un poco alejado de la realidad de Treviño, quien ha declarado públicamente que no tiene interés en ser madre, algo que, contrario a lo que se podría pensar, no le generó conflictos.

“Más bien creo que no me lo replantea porque lo tengo bastante claro. No es por un rechazo, me encanta los niños, tengo muchos sobrinos, los amo, soy la mejor tía y los chiflo mucho, como dice Marisol ‘no se chiflen’. Simplemente porque estoy en otro momento en la vida. Porque quién sabe, así está mi diseño interno”, dijo.

CONOCIENDO A TOM HANKS

La mexicana reconoció sin pena que el reconocido actor hollywoodense desconocía por completo sobre su trayectoria, “me escogieron sin saber nada porque cuando los conocí la primera vez fuimos a un restaurante y Tom me dijo: ‘No sé nada de ti. Sólo que te llamas Mariana y que me encantó tu audición’”.

Fue a partir de ese momento en que la actriz empezó a contarse sobre su vida y su carrera al premiado actor; de igual manera, expuso que para ella lo más relevante fue justamente el compartir pantalla (y tiempo) junto a artistas de talla internacional.