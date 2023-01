Ricardo Mejía ‘no me dio ni el adiós’ tras su renuncia: López Obrador

El mandatario mexicano aseveró que Mejía Berdeja, quien renunció la semana pasada como subsecretario de Seguridad, no le dio “ni el adiós”

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que Ricardo Mejía Berdeja, quien renunció la semana pasada como subsecretario de Seguridad para aspirar por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila en junio próximo, no le dio “ni el adiós”.

En los dos casos: se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel (con la renuncia)”, refirió.

Mejía Berdeja presentó el viernes pasado su renuncia la Subsecretaría de Seguridad Pública del Gobierno mexicano. Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, el político agradeció al presidente López Obrador “la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza”.

Mejía Berdeja, en su carta de renuncia, apuntó que dedicará su trabajo “a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el Moreirato corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi Estado“.

El ex subsecretario buscará la gubernatura de la entidad por el Partido del Trabajo (PT), se confirmó en conferencia de prensa de la institución política.

Este lunes López Obrador dejó en claro que únicamente apoyará a los candidatos de Morena que hayan ganado la encuesta del partido.

“Quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fue se el pueblo que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión, es el único partido que tiene ese método de elección”, manifestó.

“Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles candidatos, qué opinión tienen de ellos si son honestos, si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos y el que sale mejor evaluado a ese es al que se le apoya. Esto lo reitero para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta”, refirió.

En el lugar de Ricardo Mejía, fue nombrado como nuevo subsecretario de Seguridad el general Luis Rodríguez Bucio , ahora ex comandante de la Guardia Nacional.

Con información de: lopezdoriga.com