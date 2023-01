Celebraron con éxito los Critics Choice

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

LOS ÁNGELES, EU., enero 16 (Agencias)

La madrugada del 15 al 16 de enero se han celebrado en Los Ángeles los premios Critics Choice en el Fairmont Century Plaza. Más de 500 críticos y periodistas de todo el mundo han decidido lo mejor del cine y la televisión en una gala insuperable.

Como es tradición, aquí te presentamos a los ganadores de todas las categorías de la edición 2023 de estos importantes premios.

CINE

Mejor película: Todo a la vez en todas partes

Mejor actor: Brendan Fraser por The Whale

Mejor actriz: Cate Blanchett por Tár

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Mejor actor/actriz joven: Gabriel LaBelle por Los Fabelmans

Mejor Ensamble: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Mejor guión original: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor guión adaptado: Sarah Polley por Women Talking

Mejor cinematografía: Claudio Miranda por Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción: Florencia Martin y Anthony Carlino por Babylon

Mejor edición: Paul Rogers por Todo a la vez en todas partes

Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter por Black Panther: Wakanda Forever

Mejor maquillaje y peinado: Elvis

Mejor efectos visuales: Avatar: The Way of Water

Mejor comedia: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Mejor película animada: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor película en idioma extranjero: RRR

Mejor canción: “Naatu Naatu” de RRR

Mejor banda sonora: Hildur Guðnadóttir de Tár

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: Better Call Saul (AMC)

Mejor actor en una serie de drama: Bob Odenkirk por Better Call Saul

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya por Euphoria (HBO)

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Giancarlo Esposito por Better Call Saul

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Jennifer Coolidge por The White Lotus (HBO)

Mejor serie de comedia: Abbott Elementary (ABC)

Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White por The Bear (FX)

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Henry Winkler por Barry (HBO)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary (ABC)

Mejor serie limitada: The Dropout (Hulu)

Mejor película para televisión: Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión: Daniel Radcliffe por Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión: Amanda Seyfried por The Dropout (Hulu)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión: Paul Walter Hauser por Black Bird (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión: Niecy Nash por Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Mejor serie en idioma extranjero: Pachinko (Apple TV+)

Mejor serie animada: Harley Quinn (HBO Max)

Mejor talk show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor especial de comedia: Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

DOS TRIUNFOS SEGUIDOS

El director mexicano Guillermo del Toro mantiene su racha de premios con “Pinocho”, que fue reconocida en la gala de los Critics Choice Awards como Mejor Película Animada abriéndose paso con el pie derecho en la seguidilla de ceremonias relacionadas con el séptimo arte.

“Animar es dar un alma a algo que no tiene forma, es una manera excelente para encapsular a Pinocho. Esta es una nueva historia, es una película antigua que hicimos nueva y nos llevó más de 15 años”, dijo el tapatío al recibir el galardón junto a los productores y el codirector Mark Gustafson.

En la edición 28 de los premios que otorga la Critics Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá, la producción más galardonada fue: “Todo a la vez en todas partes”, que recibió cinco estatuillas, a la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Edición y Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

Brendan Fraser también recibió emocionado el premio a Mejor Actor por The Whale, la cinta de Darren Aronovsky con la que regresó a las pantallas. “Esta película es sobre el amor, la redención, tengo mucha suerte de haber trabajado con un elenco tan importante”, señaló al subir al escenario principal.