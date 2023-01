Destapan que jugador de la Selección Mexicana tuvo un hijo fuera del matrimonio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con las redes sociales es muy complicado que las figuras públicas puedan mantener su vida privada.

Es por eso que constantemente salen a la luz detalles, muchos de ellos, polémicos que usualmente se mantenían en la intimidad de las personas.

Y ahora le toca estar en el ojo del huracán a un jugador de la Selección Mexicana, luego de que una youtuber revelara la historia de un jugador que tuvo una relación fuera de su matrimonio e incluso tuvieron un hijo.

Mediante uno de sus videos, Amy Rey, contó la historia de una mujer extranjera que reveló que sostuvo una relación con un futbolista del Tri en 2013, sin develar el nombre, al que conoció durante una posada a la que asistieron varios jugadores.

Señaló ella sabía que tenía pareja, pero cuando comenzaron a salir éste le aseguraba que sólo era para cuidar su imagen pública, pero cuando se enteró de que estaba embarazada se negó a romper su otra relación para estar con ella.

“Empezamos a salir, a platicar todos los días y él me dijo que tenía hijos con una mujer, pero que no era su pareja, que estaban juntos por cuidar su imagen pública. “(Cuando me embaracé me dijo) ‘no puedo separarme de mi pareja, de la mamá de mis hijos, porque yo a ella, la quiero, la amo, entonces no la puedo dejar e incluso estamos pensando en casarnos, nos vamos a casar’.

Hermana, cuando me dijo eso, no lo podía creer. Estaba en shock”, relata. Posteriormente, cuando nació el niño, dio a conocer que constantemente pasaba tiempo con el jugador, hasta que se enteró que decía que era su sobrino y no su hijo, por lo que decidió hacer maletas y volver a su país.

“Me entero que este ‘cucaracho jugador’ andaba diciendo que nuestro hijo era su sobrino; me destrozó el corazón cuando dijo eso y yo dije que no iba a permitir semejante humillación. Agarré a mi hijo y me regresé a mi país de origen”, comentó.