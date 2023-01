Martes de curva ascendente del covid: 57 casos en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Como cada martes, los nuevos casos de covid-19 muestran una tendencia a la alza después de los dos primeros días de la semana y en las últimas 24 horas se reportaron 57 positivos por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

En esta ocasión solamente un municipio de la entidad presenta más de una decena de contagios; de esta manera, Tampico encabeza la tabla con 12 nuevos casos, no mostrando signos de ceder aún en la sexta ola del coronavirus, ya que es una de las ciudades más afectadas desde diciembre pasado.

El resto de los positivos se dieron nueve en Victoria, ocho en Reynosa, siete en Nuevo Laredo, al igual que en Matamoros, cinco en Madero, cuatro en Mante, tres en Altamira y cierran el listado Río Bravo y Tula, con un caso cada uno.

Así, los 57 contagios de este martes 17 de enero elevan el promedio diario de la presente semana a 40, producto de los 28 del domingo y los 36 del lunes, recordando que del uno al siete de enero la media fue de 81 y del ocho al 14 bajó a 67 positivos diarios en la entidad.

En cuanto a las cifras oficiales acumuladas que presenta la SST este martes los positivos se incrementaron a 182 mil 394 y los recuperados a 173 mil 415, en tanto que al no presentarse decesos el conteo se mantiene en ocho mil 067 en la entidad.

Lo que tampoco se mueve es el semáforo epidemiológico estatal, que sigue en verde, gracias a que 37 municipios están en este color y nada más Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, Mante, Tampico y Madero los mantiene la dependencia estatal en amarillo.

A propósito de la SST, su titular, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que a pesar del incremento de los nuevos casos no han aumentado las hospitalizaciones en el sistema de salud de Tamaulipas.

Sin embargo, el médico reiteró que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la ventilación en lugares cerrados y conservar la sana distancia son medidas preventivas que debemos seguir aplicando, para evitar contagios.