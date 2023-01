¿Acaso Jorge Salinas le fue infiel a Elizabeth Álvarez

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El famoso actor de telenovelas, Jorge Salinas, está envuelto en polémica. Esto luego de que supuestamente fuera infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con una nutrióloga. Y es que una revista de circulación nacional filtró unas fotografías que presuntamente comprobarían dicho engaño. Sin embargo, la nutrióloga de nombre Anna Paula rompió el silencio y aclaró el tema.

A través de una entrevista exclusiva fue donde Anna Paula rompió el silencio.

De acuerdo con su testimonio, Jorge Salinas sólo es su paciente, quien ha evolucionado en cuanto a su metabolismo y glucosa. Dejó claro que toda su relación ha sido profesional.

“Yo soy médico y yo quiero agradecer todo el voto de confianza de mis pacientes. Uno de ellos es Jorge, quién ha tenido una evolución muy grande en su metabolismo, en su glucosa. La relación que he tenido con Jorge es meramente profesional”, reveló.

Mencionó que ella acudió hasta el trabajo de Jorge Salinas porque el famoso no tenía tiempo para ir al consultorio y fue ahí donde se suscitó el malentendido:

“Él en ocasiones no tiene tiempo de ir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se lo entrega fuera de las instalaciones. No ha habido más, por desgracia luego se hacen malentendidos”, añadió.

Reiteró que sólo ha tenido una relación laboral con Salinas y que una foto en la que aparece con él se la tomó con autorización del actor:

“A finales del año pasado cuando le entregué la última medicina. Toda la relación es profesional. Nada más estábamos despidiendo de forma laboral. Es una relación médico-paciente. Yo soy la doctora Anna Paula. Yo solo lo veía para darle el medicamento”, concluyó.

Por otro lado, compartió un comunicado en el que externó que el único interés con sus pacientes es que tengan una buena salud física.

Con información de: milenio.com