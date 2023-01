Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que este 2023 cumplirá con su compromiso de tener un “sistema de salud pública de calidad” en todo México.

“Ahora el modelo de IMSS-Coplamar que se creó hace un poco más de 40 años, es el que estamos utilizando para garantizar a todos los mexicanos, a quienes no tienen la seguridad social, el derecho a la salud, ese es el modelo que se está aplicando, y vamos avanzando”, dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional y al celebrar el 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Tenemos el compromiso de que este año vamos a tener un sistema de salud pública de calidad en todo el país. Esto tiene que ver con una decisión de federalizar el sistema de salud pública de manera voluntaria”, argumentó.

Puntualizó que ya la mayoría de los Gobiernos estatales han decidido que sea la Federación con este plan del IMSS-Bienestar la que se haga cargo de la atención médica y de todo lo relacionado con la salud en las entidades de la República Mexicana.

El mandatario mexicano subrayó que el Gobierno de la Cuarta Transformación avanza y supera obstáculos para lograr un sistema de salud pública, en donde dejó en claro que ya resolvió el abasto de medicamentos del inicio de sexenio.

“Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos, ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y el 2024, que era un problema complejo, y además con muchos intereses muy, afectado por la corrupción, eso ya lo hemos resuelto”, indicó.

El mandatario mexicano defendió el hecho de contratar médicos especialistas del extranjero, fruto del déficit ocasionado por la política de los Gobiernos neoliberales.

“Se va avanzando estado por estado y estamos trayendo médicos y especialistas. Muchos no entienden esto que no tiene que ver con situaciones políticas o ideológicas. Vamos todos avanzando, desde luego no podemos abandonar”, enfatizó.

Con Información de: lopezdoriga.com