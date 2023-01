Sacrifican a 3 osos grizzly en EU; dieron positivo a influenza AH5N1

Al menos tres osos grizzly tuvieron que ser sacrificados tras contraer la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) AH5N1, de acuerdo con el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques del estado de Montana, en Estados Unidos, siendo los primeros casos documentados de contagios por el virus en el país.

Esos tres osos estaban distribuidos en la parte occidental del estado en otoño pasado. Los veterinarios del departamento estatal observaron que estaban “en malas condiciones de vida y exhibieron desorientación y ceguera parcial, entre otros problemas neurológicos”, y aseguraron que fueron sacrificados “debido a su enfermedad y mal estado”.

La influenza aviar, comúnmente llamada gripe aviar, es un virus natural que se propaga rápidamente en las aves. Hubo casos documentados de en un zorrillo y un zorro en Montana el año pasado, y el virus se ha visto en mapaches, osos negros y un coyote en otros estados y países. También se ha traspasado a los humanos, aunque hay pocos casos documentados.

“El virus se transmite de un pájaro a otro”, dijo el Dra. Jennifer Ramsey a la cadena CNN por correo electrónico. “Estos mamíferos probablemente se infectaron al consumir cadáveres de aves infectadas con IAAP”. “Afortunadamente, a diferencia de los casos aviares, generalmente se han reportado pequeños números de casos de mamíferos en América del Norte. Por ahora, continuamos evaluando a cualquier oso que demuestre síntomas neurológicos o cuya causa de muerte se desconozca”.

La doctora dijo que es posible que haya más casos que no se hayan detectado. Si bien se desconoce qué tan prevalente es el virus en las aves silvestres, “sabemos que el virus está activo básicamente en todo el estado debido a la amplia distribución de casos de mortalidad por IAAP en algunas especies de aves silvestres”, añadio.

“Cuando la mortalidad de la vida silvestre ocurre en cantidades o individuos tan pequeños, y en especies como zorrillos, zorros y osos que no pasan mucho tiempo en situaciones en las que son muy visibles para el público, pueden ser difíciles de detectar. Cuando obtienes esa primera detección, tiendes a comenzar a buscar más y es más probable que encuentres nuevos casos […] se encuentra una gran cantidad de pájaros muertos en un cuerpo de agua, se nota y se informa… cuando alguien ve un zorrillo muerto, es posible que no piense en ello y no lo informe”.

El Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana está pidiendo a las personas que informen sobre cualquier pájaro o animal que actúe como “casos inusuales o inexplicables de enfermedad y/o muerte”.