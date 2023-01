Ajedrez y Escoltas en Supervisión 25

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Teniendo como escenario el Centro de Convivencias No. 3 del Fraccionamiento Las Flores este viernes se estará celebrando el Torneo de Ajedrez de la Región V en el cual participan alumnos de las Supervisiones de Educación Física No. 1, No. 4 y No. 25 por equipos e individual.

Eliminatoria regional dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2022-2023 que otorga boleto a la fase estatal y de ahí a la etapa final nacional en sede y fecha aún por definir el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (Condeba) al frente del profesor Jaime Figueroa.

Por lo pronto, este viernes habrán de llevar a efecto su eliminatoria alumnos de las diferentes escuelas de la capital del estado en punto de las 9:00 horas, y corresponde a la Supervisión Regional de Educación Física No. 25 a cargo del maestro Enrique Segura Martínez, organizar dicho evento del deporte ciencia.

CONCURSO DE ESCOLTAS

En punto de las 14:00 horas el miércoles 25 de enero en los patios de la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Libertad, se llevará a efecto la eliminatoria interna del Concurso de Escoltas Escolares de la Supervisión Regional de Educación Física No. 25, en el cual participan seis instituciones educativas del sector norponiente de la Capital del estado.

De la Conducción No. 4 entran en acción Héroe de Nacozari (maestro Vicente Israel Ortiz Moncada) y José Balandrano Balandrano (maestro Tomás Olguín Maravilla); Cámara Nacional de Comercio (maestra Gloria Rocío Ponce Huerta) y Guadalupe Victoria (maestro Pedro Almaguer Ruiz) de la Conducción No. 5; y Gabriela Mistral (maestro José Raúl Martínez Ibarra) y Mártires de la Revolución (maestro Jesús Manuel Reyna Mata) de la Conducción No. 55.

El primer lugar va al Regional en sede y fecha por confirmar, y le corresponde coordinar a la Supervisión Regional de Educación Física No. 25.