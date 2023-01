Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Anton Walkes, jugador de futbol que militaba en el Charlotte, de la liga norteamericana MLS, murió en un accidente náutico en las proximidades de Miami (E. U.), según informó este jueves su equipo.

El joven, de 25 años y que antes de recalar en Estados Unidos en 2020 jugó en los equipos juveniles del Tottenham y en el Porstmouth de la liga inglesa, murió a primeras horas del jueves, según la información proporcionada por el Charlotte.

“Estamos destrozados por la pérdida de Anton Walkes, verdaderamente un increíble padre, una persona adorable y un extraordinario ser humano”, declaró en un comunicado el director deportivo del Charlotte FC, Zoran Krneta.

“Anton representaba lo que significa ser parte del Charlotte FC y toda nuestra comunidad está en duelo por esta tragedia”, añadió Krneta.

Aunque el Charlotte no ofreció detalles del mortal accidente, el periódico The Miami Herald señaló que Walkes resultó en herido cuando dos embarcaciones chocaron el miércoles cerca del Miami Marine Stadium.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.

May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023