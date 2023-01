Investigan relación de armamento decomisado con hechos criminales en Ciudad Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Las seis armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que fueron aseguradas en el operativo conjunto donde se detuvo el pasado miércoles a 12 personas están vinculadas cuando menos a cinco eventos criminales registrados en esta Ciudad Capital, sin descartar el caso del homicidio del periodista Antonio de la Cruz, reveló el fiscal general de justicia del Estado Irving Barrios Mojica.

“Sí están saliendo correlaciones, hay un sistema que nos permite ver las confrontas de las armas o en qué eventos han sido utilizados”, dijo al ser entrevistado este día en Palacio de Gobierno.

“Estoy viendo ahorita el número de eventos, de entrada les puedo decir que son cinco, seis eventos en los que participan estas armas, seguramente van a ser más pero ahorita son cinco eventos”, precisó.

El titular de la Fiscalía General de Justicia señaló que es un sistema que tarda unas horas en estar “corriendo” las bases de datos para encontrar correlaciones.

“Hasta el momento podemos adelantar de manera preliminar que sí existe relación de las armas que fueron localizadas en el operativo de antier en la noche con varios eventos aquí en Ciudad Victoria”.

El primer fiscal del estado refirió que como han sido varios homicidios los que han sucedido en esta Capital durante los últimos tres meses todavía faltarían unas horas para tener un resultado final de dicho análisis.

“El sistema va corriendo de fechas actuales hacia atrás, entonces esperemos que ya termine en las próximas horas para poder dar una respuesta concluyente”.

Cabe señalar que Barrios Mojica fue cuestionado sobre la posibilidad de que alguna de las armas de fuego que fueron aseguradas el pasado miércoles 18 de enero haya sido utilizada en el homicidio perpetrado en contra del periodista Antonio de la Cruz dijo que no se descarta dicha posibilidad.

“Todavía no podemos hacer una determinación en ese sentido en cuanto a ese evento en particular, no se descarta pero tampoco lo podemos aseverar”.

En otro tema, Barrios Mojica se refirió al avance en las investigaciones del secuestro y homicidio de la empresaria victorense Elena Lavín, sin confirmar o descartar que estuvieran familiares involucrados en dichos hechos suscitados en esta Ciudad.

“Las líneas de investigación continúan, en un momento se manifestó que había más partícipes de los lamentables hechos y estamos en ese tema de investigación”.

“Las dos personas que en su momento fueron referidas en la declaración ya se encuentran vinculados a proceso, ya los vinculó la autoridad judicial y continuamos con las investigaciones para dar con los demás probables responsables”, dijo para concluir.