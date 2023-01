Problemas de conducta o niños problema

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

El otro día vi en un post de Facebook un comentario sobre una polémica entre unos vecinos, donde uno puso un letrero sugiriendo a los padres de unos niños “ruidosos” que llevaran a sus hijos al parque, su casa sonaba a guardería y que los vecinos agradecerían la paz y tranquilidad y los pequeños la libertad que ello podría significar. Por su parte, los agraviados respondían que si les molestaba que los niños hicieran ruidos “de niños” al entrar y salir de SU CASA el ofendido tendía que recibir ayuda profesional, porque no era normal.

Como docente de educación especial jamás me ha gustado el uso del término “normal”… porque la verdad es que en la diversidad educativa a la que nos hemos enfrentado siempre “lo normal es ser diferente”.

Pero ciertamente es observable cómo en muchos casos los niños de hoy no saben de límites, son caóticos y muchos padres prefieren hacer como que no ven nada. En algunos contextos si a la maestra se le ocurre poner límites que los alumnos o sus padres consideran no agradables, a quien al final terminan llamándole la atención es al docente.

Ojo, no estoy exaltando la enseñanza tradicional, ni criticando las prácticas de crianza de los padres modernos. Simple y llanamente estoy hablando de patrones de conducta básicos para la vida en sociedad.

Saludar ya no se usa… he oído más de una vez esta expresión, no me refiero a pedir la mano como antaño u obligar a los niños a besar a quien no se les da la gana; respeto esa libertad de decisión. Lo que no entiendo es que haya niños que no sean capaces de responder un ¡buenos días! o ¿Cómo estás?

Otra frase muy usada cuando como maestros queremos hablar sobre problemas de conducta de nuestros alumnos es: “son niños”, como si eso justificara pautas de conducta disruptivas. A mí la verdad me suena como a “me da igual lo que hagan, mientras me dejen tranquilo”.

Obviamente esto jamás querrá decir que apoyo la violencia de ningún tipo, no se trata de que los padres tengan que grítales o pegarles, ni utilizar chantajes de ninguna clase, estoy de acuerdo con la frase que dice: “no hay niños difíciles, lo difícil es ser un niño en un mundo con gente estresada, apurada, ocupada o sin paciencia”.

Como docente sé que los niños son ruidosos por naturaleza, pero educarlos para que sepan de respeto, de normas de convivencia, de responsabilidad afectiva y de habilidades sociales es y siempre será primero responsabilidad de los padres.

A lo largo del tiempo la atención a los problemas de conducta ha ido cambiando, el docente tiene un diferente tipo de autoridad, al igual que los padres. Lo penoso es que en algunos lugares no se tiene potestad de ningún tipo.

Si a esta falta de límites le sumamos alguna condición de neurodesarrollo o trastornos como TDAH o TEA, la brecha se va haciendo más y más grande. Pero la educación de estos y de todos los niños de todas las edades es tarea de todos los actores educativos.

Si queremos lograr la verdadera educación de excelencia tendríamos que empezar por comprometernos entre docentes, padres y comunidad en general. Ya ni qué hablar de autoridades educativas.

Pues aunque a la escuela se va a aprender, sin duda la educación empieza en casa.