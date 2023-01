Bajará de 10°C el termómetro el miércoles

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de un lunes de reanudación de actividades escolares “fresquecito” se espera un martes con intenso calor por la tarde, con una temperatura máxima de hasta 32 grados centígrados (°C); pero no se confíe, porque el miércoles se espera un marcado descenso en el termómetro.

Mientras se espera terminar este 23 de enero con un cielo nublado y temperaturas de 17 grados por la noche, para el martes 24 se prevé que el sol comience a asomarse y sea parcialmente nublado y las temperaturas están pronosticadas en 32/12°C, con apenas cinco por ciento de posibilidades de que llueva.

Sin embargo, el frío comenzará a llegar el miércoles ya que las máximas se esperan de apenas 23°C, aunque totalmente soleado, y las mínimas ya requerirán algo más que el suéter ligero o la sudadera porque se esperan de 8°C por la noche, con nulas expectativa de precipitaciones pluviales.

Este descenso de temperatura marcará los siguientes días, ya que el jueves y viernes se esperan máximas de 20 y 22 grados, respectivamente, en tanto que las mínimas están indicadas en once y 14, de acuerdo a The Weather Channel, el meteorológico estadunidense.

Ya para los días siguientes días de asueto se pronostican que regresen las tardes templadas y noches no tan frías, con 29/15°C el sábado y 31/16°C el domingo, también con escasas posibilidades de lluvia ambos días.

Así que ya lo sabe, aún estamos en plena temporada invernal y los frentes fríos no permiten confiarse y salir sin una prenda de vestir de emergencia a la mano, porque los cambios drásticos pueden estar a la orden del día y estos ni los servicios especializados en ocasiones los prevén.