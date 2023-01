Gloria Trevi habló sobre la demanda que puso contra Chumel Torres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Gloria Trevi habló en rueda de prensa sobre los problemas legales que enfrenta en Estados Unidos, además de que reaccionó sobre la demanda que interpuso en contra de Chumel Torres.

Aseguró que únicamente se ha defendido de los ataques del comunicador, recalcando que no se trata de una venganza.

“De verdad que yo he sido a veces orillada a poner algunas demandas, pero es porque es un ataque tan malo, tan feo que yo considero que también es bueno ponerle un alto a las personas que quieren incentivar el odio”, confesó.

Recordó que ni siquiera al salir libre del Cereso de Chihuahua buscó revancha, sino que se puso a trabajar para salir adelante.

“Entonces ahí es donde yo me he tenido que defender, ni cuando salí de allá de Chihuahua del Cereso, yo no salí a vengarme, salí a trabajar pero me quisieron volver a hacer daño, volverme a atacar y tuve que defenderme más que a mí a toda la gente que adoro y que está cerca de mí”, dijo Gloria Trevi.

Declaró que prefiere que los temas legales se traten por las vías correspondientes.

“Como son cuestiones legales yo prefiero que todo esto se lleve en una corte. Ustedes saben que yo soy muy respetuosa, lo que es del espectáculo al espectáculo y lo que es legal lo vamos a dejar en las autoridades y en las manos de Dios, que yo siempre digo que él sea mi abogado y mi juez”, explicó.

“Que las autoridades, los jueces y el jurado si Dios quiere tomen sus veredictos y pues ahí se tendrá que respetar. Y sea lo que sea yo tendré que seguir adelante”, comentó Gloria.

Con información de: telediario.com