Mensaje de Graue por plagio ‘es puro choro mareador’: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “puro choro mareador” el mensaje que dio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, sobre el caso de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, cuya tesis de licenciatura es “copia sustancial” de otra anterior según la propia UNAM.

El rector Graue indicó nuevamente el pasado viernes 20 de enero que la legislación universitaria no cuenta con un mecanismo para invalidar el título de licenciatura de la ministra a pesar del plagio, pero aseguró que se estudiarán alternativas para resolver el caso.

López Obrador dijo este lunes en su conferencia mañanera que está bien que el rector informe, pero criticó que no se señalara nada concreto y que todo quedara “en el limbo”.

Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador, porque no hay nada concreto.

López Obrador insistió en que si hubo plagio se debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que este investigue, dictamine y en su caso ordene a la Secretaría de Educación Pública cancelar el registro del título, lo cual invalidaría la cédula profesional de la ministra, pero no su grado académico.

Ante los señalamientos de que existe un vacío legal para atender la situación, AMLO reiteró que sí se puede, que procede realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente para investigar a fondo el tema. Sin embargo, cuando Yasmín Esquivel interpuso una denuncia acusando de plago al estudiante que publicó la misma tesis un año antes que ella, la fiscalía de Ciudad de México resolvió que el probable delito ya había prescrito y resolvió no ejercer acción penal.

Si no se iban a meter a fondo, ¿para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador de Sheridan?, ¿Pensaron que iba a ser un asunto fácil, como ir de día de campo a Chapultepec? No, no.

El mandatario nacional cuestionó así el “linchamiento político sin fundamento legal” y el “golpe” no sólo a la ministra por apoyar sus iniciativas, sino también “a ya saben quién”.

“Están diciendo que no pueden hacer nada, pero el linchamiento ya se consumó. Y al final, ¿qué fue lo que realmente lo que sucedió?, ¿quién fue el que plagió?”.

De tal forma, insistió en su llamado a Graue y a la UNAM para que con las pruebas específicas digan que la ministra cometió el plagio, a pesar de que esto ya fue dictaminado y comunicado por la Universidad el 11 de enero:

“Que el rector y la UNAM informen bien, que diga ‘la señora plagió porque tenemos estas pruebas, porque hicimos esta investigación, porque la llamamos a comparecer a ella, al otro abogado, a la maestra, a los que hicieron el examen profesional, tenemos todos los elementos para demostrar que hubo plagio del alumno o de la alumna’”, dijo el presidente.

Con información de: nmas.com