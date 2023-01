En el 2013, Polo Polo deseaba vivir diez años más; ¿coincidencia?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El famoso comediante mexicano ‘Polo Polo’, falleció este 23 de enero de 2023 a los 78 años en su casa y rodeado de sus hijos tras padecer demencia vascular. En redes sociales salió a relucir un video del año 2013 en el que le comediante habla sobre su trayectoria y sobre su propia muerte.

En el clip que se ha viralizado en TikTok, el comediante mantiene una charla con la periodista Adela Micha. En ésta confesó su deseo de vivir 10 años más, por lo que para muchos es una predicción o una coincidencia.

En la entrevista, publicada el 31 de octubre de 2013, ‘Polo Polo’ habló sobre su trayectoria y también hizo referencia a su muerte. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, aseguró en la entrevista realizada por Adela Micha que él no lloraba, únicamente lo había hecho en momentos fuertes como pérdidas de sus seres queridos como en el fallecimiento de su mamá, su papá y su hermano, “nada más quedé yo, qué bueno poder llorar, sacas cosas”, reflexionó.

En el tema de la muerte, Adela Micha cuestionó a ‘Polo Polo’ sobre si tenía miedo de morir a lo que él contestó entre risas:

“No me gustaría estar en mi muerte… ¿se podrá que me llamaran y me dijeran ‘oiga, ya’. Me la paso demasiado bien, eso no es fácil. Yo quisiera otros diez ‘añitos’”, expresó el comediante hace 10 años.

El ‘Maestro de la Comedia’ aseguró que si pudiera renacer él pediría ser exactamente igual, aunque resaltó que sería menos mujeriego.

“Si tuviera que renacer quisiera ser exactamente igual, quizá menos mujeriego”, finalizó.

El video fue retomado por la cuenta de TikTok [email protected] en el que se preguntaron si el comediante había predicho su muerte hace 10 años. El clip se ha viralizado y en menos de 24 horas acumula casi medio millón de reproducciones.

Con información de: milenio.com