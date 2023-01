Shakira y las canciones que dedicó a Piqué

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (Agencias)

La cantante Shakira ha dejado claro que la música representa más que solo hits y fama para ella, pues la música ha representado su salvavidas y su herramienta para sobrevivir a las situaciones más extremas.

A lo largo de sus canciones, la colombiana ha plasmado los capítulos más oscuros de su vida, sus rupturas sentimentales, pero también sus alegrías. Y es que su discografía está plagada de referencias a sus ex, porque no, la famosa no solo le ha dedicado canciones al exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira ha expresado sus sentimientos por su novio de la adolescencia, Óscar Ulloa, a quien dedicó varios temas de su álbum debut “Pies descalzos”, también dedicó “Tú” al modelo y actor Osvaldo Ríos; y a Antonio de la Rúa le dedicó la popular canción “Día de enero”.

Pero si hay alguien que se ha convertido en el protagonista indiscutible de sus canciones los últimos años ese ha sido Piqué. Y es que antes de “las tres canciones de la venganza”, la colombiana le dedicó más de un tema para demostrar su amor hacia él.

WAKA-WAKA (2010)

Esta fue la canción que Shakira compuso para el Mundial de Sudáfrica 2010 y aunque Piqué no aparece en ningún momento en ninguna de las estrofas, fue durante el rodaje de ese videoclip cuando la cantante vio a Gerard Piqué por primera vez.

LOCA (2010)

Una vez se dio a conocer públicamente su noviazgo, la de Barranquilla quiso gritar a los cuatro vientos su amor por el futbolista dirigiéndose a él sugerentemente diciendo: “Yo soy loca con mi tigre. Él está por mí… y por ti borró”. Además, el videoclip se rodó en Barcelona, tierra natal de Gerard.

DARE LA LA LA (2014)

Ya convertida en madre de su primer hijo, Milan, Shakira dedicó a Piqué una bonita frase que poco o nada dejaba a la imaginación: “Tanto te busqué hasta que llegaste. Con esa boca que Dios te ha dao’. Tus luceros es to’ lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero”, dejando claro que los ojos de su pareja era algo muy especial para ella.

BROKEN RECORD (2014)

Por esa misma época y enamorada casi más que al principio, Shakira enviaba a través de su música otra bonita declaración de amor diciendo: “No necesito seguir buscando, eres el indicado”, “tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”, “soy más vieja, pero tú eres más sabio” (recordando en este frase que la pareja se llevaba diez años de diferencia).

23 (2014)

Cuando la cantante y el futbolista se conocieron, él tenía 23 años y ella 33, algo que nunca supuso ningún impedimento para ellos, aunque ahora son muchos los que han achacado el desgaste de su relación a esa diferencia de edad.

Esta canción de la colombiana decía así: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules, ¿crees en el destino? Porque yo sí”.

LA BICICLETA (2017)

Ya convertidos en padres de dos hijos, Shakira quiso que el defensa del Barcelona tuviera su ratito de gloria en uno de los hits del verano y no dudó en incorporarle en este tema que cantó junto a Carlos Vives, donde aún más directa se le oye decir: “que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse ‘pá’ Barcelona”.

ME ENAMORÉ (2017)

Pero su declaración de amor definitiva al futbolista llegaría con este tema y que pegó tan fuerte en el corazón del exfutbolista como en el de sus fans. “Mi vida me empezó a cambiar… la noche que te conocí. Contigo yo tendría diez hijos… empecemos por un par. Mira que ojitos bonitos”, don algunas de las frases; además en el videoclip los protagonistas son ambos.

TONELADAS (2017)

Conscientes tras tantas dedicatorias y mensajes de amor, de que si hay alguien que amó a Piqué esa fue Shakira. La cantante aún le dedicaría a el padre de sus hijos una canción más ese mismo año.

Parte de la letra dice: “Y me das toneladas masivas de amor. Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”. Después todo cambiaría pues la pareja se separó en junio de 2022.