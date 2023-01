Siete personas muertas en otro tiroteo, ahora en San Francisco

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

En San Francisco se registraron dos tiroteos en la ciudad de Half Moon que dejaron al menos siete personas muertas y una más gravemente herida.

Un sospechoso de 67 se entregó a las autoridades poco después de los ataques, informó la sheriff del condado. Poco después fue identificado como Zhao Chunli.

Cuatro víctimas mortales fueron halladas cerca de una granja de setas y a otras tres en un lugar aledaño.

La persona herida fue trasladada a un hospital de la zona.

Según las autoridades el atacante trabajaba en la granja de setas donde viven varias familias. Varios niños que viven en el lugar fueron testigos del ataque.

Hasta ahora no se conoce un motivo de los tiroteos, pero las autoridades aseguraron que el atacante actuó solo. Dentro de su coche encontraron una pistola semiautomática.

*Update* Suspect is in custody. There is no ongoing threat to the community at this time.

— San Mateo County S.O (@SMCSheriff) January 24, 2023