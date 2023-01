Supervisión 25 manda en tenis

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED.-

Alumnos de la escuela primaria Emilio Caballero Caballero, que pertenece a la Supervisión de Educación Física No. 25, arrebataron el título de Tenis de Mesa a la primaria Ford 74 de la Supervisión de Educación Física No. 1 y representarán a la Región V en la etapa estatal de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Tamaulipas 2022-2023.

Eliminatoria celebrada este lunes por la mañana en instalaciones del Gimnasio Siglo XXI de la Unidad Deportiva “Profr. Edmundo Castro Núñez” y en la que participaron deportistas de ambas instituciones educativas quienes se esforzaron al máximo para obtener cada punto en disputa.

Cabe mencionar que en los últimos seis años la escuela primaria Ford 74 había ganado la eliminatoria de la Región V, pero en este ciclo escolar alumnos de la primaria Emilio Caballero Caballero mostraron mejor técnica individual y obtuvieron el título que los catapulta al evento estatal del marzo próximo.

De la mano de su maestro de Educación Física Edwin Contreras los campeones regionales son los siguientes:

Debanhi Torres Pérez, Isabella Rosales Urizar, Luis Eduardo López Torres y Farid Robles Padrón.

El maestro de Educación Física Osiel Hinojosa presentó a José Miguel Ortiz del Carmen, Raúl Alonso García Julián y Lexi Anahí Martínez Soto.

Para premiar a los primeros lugares presentes los maestros Enrique Segura Martínez, Supervisor No. 25; Perfecto Zúñiga Huerta, de la Coordinación de Educación Física; Luis de Alba, de Extensión Educativa e Iniciación Deportiva de la Supervisión No. 4; Ricardo Gallegos Rodríguez, de Extensión Educativa e Iniciación Deportiva en la Supervisión No. 25, y Horacio Sánchez Sánchez, de Extensión Educativa e Iniciación Deportiva en la Supervisión No. 1.

Al terminar el evento se entregaron medallas a los primeros lugares coordinando el evento la Supervisión de Educación Física No. 4.