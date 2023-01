Teachers piden apoyo para defender su antigüedad laboral

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

Decenas de teachers de Tamaulipas acudieron hoy al Congreso del Estado, para pedir el apoyo de los diputados en su lucha por el reconocimiento de antigüedad laboral que les asiste, y que les ha sido negada desde el 2001.

Al grito de “aportación”, “aportación”, “aportación”, los maestros de ingles denunciaron que la falta de reconocimiento de su antigüedad les ha impedido a muchos obtener una jubilación y otros beneficios laborales.

Roxana Martínez Moreno, asesora de educación básica de ingles en Tampico, quien habló a nombre de los manifestantes, explico que suman alrededor de 2,400 teachers los que están siendo afectados en su derecho.

Refirió que, en 2019, cuando se les basificó, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, firmó una carta compromiso en la que se comprometía a reconocerles a todos su antigüedad laboral, pero hasta la fecha siguen en espera de ese reconocimiento.

“Por eso estamos buscando el apoyo de los diputados. Pero de todos, no de solamente unos, porque nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Lo aclaro para que luego no se mal interprete” indicó.

Dijo que su primer contacto en el Congreso del Estado fue con el diputado de Morena, Juan Vital Román, porque preside la comisión de educación, pero luego otros legisladores los han buscado para ofrecerles su apoyo.

“Los partidos políticos siempre nos acarrean en campaña pero nunca nos concretan nada. Ahora lo que nos acarrea es la necesidad. Por eso estamos buscando el apoyo de los diputados” detalló, luego de explicar que asisten a la sesión plenaria de este martes, porque un legislador presentará una iniciativa relacionada con su demanda.