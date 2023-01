Acusa diputado a Codhet de atropellar derechos de discapacitado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El diputado local , Marco Antonio Gallegos Galván, acusó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), de violar derechos fundamentales de un ciudadano con discapacidad que denunció por discriminación a uno de sus funcionarios.

El legislador por Morena denunció los hechos a través de una iniciativa de decreto con la cual busca derogar el artículo 9 de la Ley de la Codhet, que sirvió de base para que la comisión violentara los derechos humanos del quejoso.

Dicho numeral establece que : La Comisión no podrá conocer y formular recomendaciones en los casos relativos a: “Actos u omisiones de autoridades contra los cuales se encuentre en trámite un recurso ordinario, juicio de amparo, o cuando de la m1sma queja este conociendo una autoridad competente”.

Amparada en ese artículo, evidentemente violatorio de la Constitución, la Codhet le negó la protección al quejoso que acudió ante ella para denunciar discriminación de un servidor público de la misma comisión.

En una primera resolución dentro de la queja 14/2022, la Codhet negó la protección al ciudadano, argumentando que previamente había presentado un juicio de amparo.

Posteriormente, declaró improcedente la queja, bajo el argumento de que no había elementos probatorios suficientes.

Para agravar aun más las cosas, la Codhet radicó la queja el 12 de enero del 2022, no obstante que fue presentada desde el 16 de noviembre del 2021.

“Es decir, la Comisión radicó una queja, en la cual se denunciaban actos de discriminación, dos meses después de presentada, para después de mes y medio declararla improcedente, basándose en que, conforme precisamente a la fracción V del artículo 9 de su ley, dicho organismo no tenía facultades para conocer del asunto” detalló.

“Es decir, en un asunto de discriminación, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, emitió dos resoluciones: la primera, notificada al quejoso en el mes de marzo del 2022, donde resuelve improcedente por no tener atribuciones para ello; y la segunda, notificada al quejoso el día 15 de noviembre del 2022, donde determina que no existe responsabilidad del Servidor público denunciado por discriminación, por falta de elementos probatorios…” indicó.

Derivado de todo ello, el legislador, quien también padece discapacidad, decidió impulsar una iniciativa de decreto para derogar la fracción V del artículo 9 de la Ley de la Codhet.