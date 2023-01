Anuncia la NFL a los finalistas para el MVP de la temporada 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La NFL anunció este miércoles los 5 finalistas para llevarse el premio al MVP de la temporada 2022.

En esta ocasión no se encuentra el mariscal de campo de los Green Bey Packers, Aaron Rodgers, ganador en las últimas dos temporadas.

Jalen Hurts, Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow y Justin Jefferson son los cinco candidatos que la liga y Associated Press revelaron para llevarse el galardón. El receptor de los Vikings (Jefferson) es el único elemento que no juega como mariscal de campo y que aparece en la lista.

Josh Allen llevó a los Bills al campeonato divisional de la AFC Este y al segundo lugar en la Conferencia América. Jalen Hurts aparece como el único QB representando a la NFC en donde esta campaña pudo dar el salto de calidad y mantiene aún con vida a los Eagles en los playoffs de la NFL.

Joe Burrow volvió a echarse el equipo al hombro y tras un complicado inicio llevó a los Bengals a su segundo título divisional en la AFC Norte de forma consecutiva con la misión de volver al Súper Tazón; mientras que Patrick Mahomessiguió rompiendo récords con los Chiefs y fue el único QB en superar las 5 mil yardas, con un total de 5,250 yardas.

The finalists for the 2022 AP MVP. 👀 📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/7YOkys5edJ — NFL (@NFL) January 25, 2023

The nominees for the 2022 AP Offensive Player of the Year and Defensive Player of the Year. 📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/kNQfPzWL7N — NFL (@NFL) January 25, 2023

The finalists for the 2022 AP Offensive Rookie of the Year and Defensive Rookie of the Year! 📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/WCRngvqUtc — NFL (@NFL) January 25, 2023

Who should be named the 2022 AP Comeback Player of the Year? 📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/jDO7ODNXg1 — NFL (@NFL) January 25, 2023

Which HC will be named the 2022 AP Coach of the Year? 📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/mw8KIvDrDt — NFL (@NFL) January 25, 2023

Con información de: telediario.mx