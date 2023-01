Conflicto entre taxistas y Uber en Cancún ya es atendido: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el conflicto entre taxistas y conductores de la plataforma Uber en Cancún, en el estado de Quintana Roo, está “inflado” y parte de una campaña en los medios de comunicación para mostrar que en nuestro país “siempre hay problemas“.

El mandatario mexicano apuntó que el problema, que ha ocasionado bloqueos a turistas, ya está siendo atendido por la gobernadora Mara Lezama, y espera que esta problemática no escale ya que “si hay diálogo y se le da la razón a quien la tiene no tiene por qué haber problema”.

“Me llamó la atención de que hubo demasiada difusión (…) Es que son intereses, y cuando está de por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas, y si a eso se le agregan que quisiera que en México hubiesen problemas todo el tiempo…, pero no, ya les he mandado decir a mis adversarios conservadores que se serenen, que ya no son los tiempos de antes”, declaró.

“De repente una campaña en los medios, inflan un problema, que los hay todos los días en todo el país, pero hay algunos que se convierten en trending topic, quieren que les demuestre eso? Pues lo de Gertz (Manero), ¿no fue trending topic, una mentira? Entonces ya, hay que cambiar. Pero que bien que se tocan los temas porque aquí se aclaran”, subrayó.

En un intento por frenar las actividades de la plataforma Uber, en Cancún, a inicios de la semana un grupo de taxistas bloqueó los dos únicos accesos que conectan la zona hotelera del principal destino turístico de México con el aeropuerto internacional y la zona urbana.

El bloqueo fue liberado de manera pacífica por grupos antimotines de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el ejército mexicano, la Policía Militar y Seguridad Pública estatal.

En el kilómetro 0 trabajadores afectados y turistas se enfrentaron a los taxistas y, ante la advertencia de que serían desalojados por las autoridades, optaron por retirarse del lugar.

Después de cuatro días en los que se reportaron numerosos enfrentamientos entre taxistas y operadores de Uber en los que se vieron afectados varios turistas nacionales y extranjeros, la Embajada de México en Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses.

“¿Saben cuánto tiempo duró el bloqueo? Cuatro horas. Sí, sí, hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro, sí es lamentable todo eso y reprobable, pero es mucho más la propaganda en contra, que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito, un poquito, un poquito”, agregó el presidente mexicano.

“El mensaje es de que se están resolviendo las cosas, hay diálogo y ahora se atienen los problemas. Antes les dejaban hablarle al presidente? ¿Cuántas conferencias de prensa daban los anteriores presidentes? Se los dejo de tarea, eso es la diferencia, nosotros tenemos el diálogo ciru.ar todos los días”, reiteró López Obrador.

Cancún en este momento. Es increíble el nivel de impunidad de los taxistas. La imagen del destino fatal !

Acuérdense de Acapulco, por sindicatos así empezó el desastre.

⁦@El_Universal_Mx⁩ ⁦@lopezdoriga⁩ ⁦@CarlosLoret⁩ ⁦@Reforma⁩ pic.twitter.com/8WCNyLhLWG — Enrique Lozano (@Enriquelozanoc) January 23, 2023

#Entérate No hay poder humano que pare a los taxistas de #Cancún.

Las amenazas y las agresiones suben cada vez más de tono contra chóferes Uber.

Se registra otro ataque en Playa Tortugas, Zona Hotelera. pic.twitter.com/tXn3cwFehF — Alberto Aguilar (@Albert6_Aguilar) January 21, 2023

Con información de: lopezdoriga.com