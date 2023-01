El avión presidencial es ‘muy lujoso’, por eso no se ha vendido: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que su Gobierno no ha podido vender el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 “José María Morelos y Pavón”, debido a que es muy lujoso y que nadie lo quiere comprar.

López Obrador señaló que esto “no significa una disculpa”, pero que el avión “es así”, y de paso se lanzó contra los medios de comunicación por no haber realizado una crítica cuando la aeronave se compró durante la Administración de Felipe Calderón.

“A ver hagan una revisión, si algún periódico, revista ¿hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto?, declaró.

“Ese avión que no hemos podido vender, es tan lujoso que no hay quién lo quiera comprar. No me estoy disculpando, es que es así. Nada era normal”, lanzó.

El avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 lo adquirió el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un precio de 218.7 millones de dólares, la aeronave llegó a México en 2016 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El mandatario mexicano, quien incluso intentó rifar el avión en la Lotería Nacional en 2020, alegó que es “muy lujoso” y “muy extravagante”, por lo que su Gobierno no ha podido venderlo.

Afirmó que ha habido compradores interesados, pero que ofrecen menos de los 130 millones de dólares que vale el aparato, según una evaluación de las Naciones Unidas. Incluso lo han ofrecido a gobiernos de otros países como el de Argentina; sin embargo, no aceptó ofertar por la aeronave.

El presidente, quien promueve un estilo de vida austero como filosofía política, reiteró que “el Gobierno no lo puede usar” y que los funcionarios públicos lo tienen prohibido.

Con información de: lopezdoriga.com