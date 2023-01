Prepara SNTE pliego para AVA; ‘yo no vengo a pelear’: Arnulfo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

En entrevista tras reunirse con la base magisterial de la zona centro del estado, Arnulfo Rodríguez Treviño anunció que construirá un pliego petitorio con las principales demandas del personal educativo para presentarlo al gobernador Américo Villarreal Anaya, con quien espera reunirse tras la jornada electoral del 19 de febrero.

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), pidió a los medios tener paciencia y agregó que tan pronto tenga el documento concreto lo dará a conocer, para evitar cualquier confusión.

“Vamos hacer un trabajo estatal para construir el pliego, estamos recopilando y apenas llevamos cuatro regiones hasta hoy, son 15 y cuando concluyamos daremos a conocer el contenido a todos los medios y lo entregaremos al Gobernador”, comentó.

Rodríguez Treviño precisó que no puede adelantar nada porque cada región tiene su problemática y por esa razón terminando el recorrido hará una rueda de prensa.

“Me reuniré con el Gobernador cuando él tenga un espacio, no es que él no quiera lo que pasa es que ha tenido mucho trabajo, se atravesaron las vacaciones de diciembre. No llevo prisa, pero mientras no nos sentemos a dialogar con él tampoco podemos hacerlo con la autoridad educativa”, apuntó.

El dirigente magisterial añadió que desde la Sección 30 le desean éxito al Gobernador, porque hay que trabajar por Tamaulipas, pero además le aseguró que tiene un amigo en la Sección 30.

“Nunca me he peleado con ningún gobernador, yo no vengo a pelear, yo vengo a defender al profe y eso no significa que esté en contra del Gobernador, además no pediré la destitución de nadie”, subrayó.

En el evento realizado en el auditorio de la Secundaria General No. 4, Rodríguez Treviño estuvo acompañado por la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, los legisladores José Braña Mojica y Vital Román Martínez, así como el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, entre otras personalidades.