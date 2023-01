Pronostican un amanecer muy frío este jueves

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Este jueves está marcado como el día más frío de la semana pues la temperatura no rebasará los 20 grados centígrados (°C), de acuerdo a The Weather Channel (TWC), incluso se espera que amanezca con el termómetro por debajo de los diez grados.

El pronóstico para el 26 de enero es de 19/10°C, con apenas dos por ciento de posibilidades de lluvia y condiciones de parcialmente nublado, por lo que se espera una tarde más fría que la de este miércoles, cuando la máxima alcanzó los 23°C.

Ya para el fin de semana las condiciones del clima tienden a mejorar en Ciudad Victoria y la región, pues las temperaturas se incrementarán de manera paulatina hasta regresar el domingo por arriba de los 30 grados, según el mismo servicio especializado estadunidense.

Las temperaturas máximas para el viernes y sábado están pronosticadas en 24 y 29°C, respectivamente, en tanto que las mínimas ya no serán tan frías, pues se prevén de 16°C, y las posibilidades de precipitaciones pluviales siguen siendo mínimas, de seis y cuatro por ciento.

Como se señala anteriormente, el domingo regresaría el calor en pleno, con temperaturas máximas de 31°C, al igual que el lunes, mientras que las mínimas están marcadas en 17 y 18°C, también con muy bajas posibilidades de sacar los paraguas.

Así que ya lo saben lectores, las recomendaciones de prevención por las temperaturas bajas, sobre todo para la mañana de este jueves, no son para soslayar, pues el termómetro recibiría el amanecer por debajo de los diez grados y no se espera que supere los 20 durante el día.