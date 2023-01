‘Tata’ Martino critica el futbol mexicano

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El ex entrenador de la selección nacional de México, Gerardo ‘Tata‘ Martino, habló de su experiencia con el tri, y criticó que en el país “se nota demasiado el negocio” en el futbol.

Yo decía lo mismo: no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del futbol no podríamos subsistir“, comentó en entrevista con el programa paraguayo Deporte Total.

El técnico se pronunció por un modelo del deporte “más equitativo”, que mantenga un crecimiento económico pero “con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística”.

Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca. Que no dejen morir la parte del futbol que un día se va a morir el negocio“, expresó Martino.

‘Tata’ criticó también a los clubes mexicanos por no dejar a los futbolistas ir a Europa a desarrollar su carrera, optando por venderlos a otros equipos en la misma Liga MX por altas cantidades.

En México pasa algo bastante particular: se dan ventas internas, de club a club, y el futbolista que valen 8 o 10 millones de dólares. Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional”, comentó, y resaltó que en México hay instituciones grandes y sólidas, pero los jugadores carecen de experiencia en Europa.

Sobre su labor en la Selección Mexicana, Martino reconoció que fue un fracaso.

De todas maneras, entiendo que no es el resultado esperado, que es un fracaso para nosotros porque México venía de siete Mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado poder seguir al menos con esa tónica. También con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó”, expresó el ‘tata’.

Con información de: lopezdoriga.com