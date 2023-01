Copa América 2024 será en EU, con selecciones de Conmebol y Concacaf

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Anunciaron Conmebol y Concacaf un acuerdo para que la Copa América se dispute en territorio de los Estados Unidos en el verano de 2024, que incluirá a selecciones de ambas confederciones.

En un comunicado ambos organismos anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para fortalecer y desarrollar el futbol en ambas regiones, el cual incluye competiciones de selecciones nacionales femeninas y masculinas y un nuevo torneo de clubes.

La Copa América 2024, que estará coorganizada por ambas confederaciones, incluirá a las 10 selecciones de Conmebol y a los seis mejores equipos de Concacaf, en calidad de invitados.

Los países de Concacaf tendrán la oportunidad de clasificarse para esta competición a través de la Liga de Naciones Concacaf 2023/2024.

Para Conmebol, este acuerdo apoyará a sus equipos nacionales masculinos en su preparación para la próxima Copa del Mundo a través de una Copa América ampliada con seis equipos élite de Concacaf, organizada en la región que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el boletín de prensa.

La Concacaf le permitirá brindar más competencia de alta calidad para sus equipos nacionales masculinos durante los próximos dos años, incluyendo la conclusión de la Liga de Naciones Concacaf 2022/23, la Copa Oro Concacaf 2023, la Liga de Naciones Concacaf 2023/24.

Para las selecciones nacionales femeninas, Concacaf ha invitado a las cuatro mejores selecciones nacionales femeninas de Conmebol a participar en la Copa Oro Concacaf W 2024. La edición inaugural de este torneo se jugará en Estados Unidos. El certamen de 12 equipos es una parte clave del nuevo calendario de competiciones de selecciones nacionales femeninas de Concacaf.

Los dos equipos de Concacaf que participarán en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 (Estados Unidos y Jamaica o Canadá) recibirán un pase directo a la Copa Oro Concacaf W 2024. Los seis equipos restantes de Concacaf se determinarán a través de la Clasificatoria Concacaf W 2023.

Las cuatro selecciones invitadas de Conmebol que participarán han sido determinadas con base en los resultados de la Copa América Femenina 2022: Brasil (campeón) Colombia (subcampeón), Argentina (tercer lugar) y Paraguay (cuarto lugar).

También será organizada una competición de clubes estilo final four en la que participarán los mejores clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos (dos de cada confederación) participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de Conmebol y Concacaf y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en 2024.

Con información de: lopezdoriga.com

