Desmiente Jorge Salinas infidelidad con nutrióloga

El actor Jorge Salinas rompió el silencio y aseguró que no le fue infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez, tras las imágenes que se dieron a conocer donde supuestamente besaba a su nutrióloga.

La nutrióloga ofreció diversas entrevistas donde narró los hechos. Aseguró que la relación con Salinas era profesional y que solo acudió a visitarlo al trabajo para entregarle un tratamiento médico.

También dijo que hubo coqueteos previos por parte del actor, por lo que en el momento en que fueron captadas las imágenes se dieron un beso.

Ni Salinas, ni su esposa habían dado una declaración al respecto, hasta este miércoles que Salinas dio una rueda de prensa para presentar la telenovela que protagoniza.

Ahí comentó que no iba a hablar más del tema, pero aclaró que jamás le fue infiel a Elizabeth porque la ama y respeta a su familia. Las fotos que se tomaron de él y la nutrióloga son previas a las fechas navideñas.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido… Lo que tengo es puro amor a mi familia, lo que tengo es respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”.

El actor señaló que la relación con la doctora es estrictamente profesional desde hace un año y medio. Dejó en claro que ya no tiene contacto con la doctora y ya no sigue su tratamiento con ella.

“Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también. Como tal debo de tener calma, traquilidad y sapiencia”.

Mencionó que su matrimonio con Elizabeth Álvarez continúa intacto y que viven juntos.

