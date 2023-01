SEDENA convoca a jóvenes de 18 a 29 años a obtener en tres meses la cartilla liberada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través del 77 Batallón de Infantería con sede en esta Ciudad Capital Victoria convocó a jóvenes de 18 y hasta 29 años once meses de edad a obtener la cartilla liberada en un plazo de tres meses.

Además, entre otros beneficios, obtendrán una ayuda económica.

El llamado a los jóvenes en edad de cumplir con su servicio militar es a desempeñar este deber constitucional.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados podrán presentarse para enlistarse en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería ubicado en esta Ciudad o bien comunicarse al teléfono 8116601667.

Cabe señalar que quien atienda la convocatoria será integrado en situación de encuadrado por un periodo de tres meses a la Cuarta Compañía del Servicio Militar Nacional ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Durante los tres meses el personal encuadrado contará con alojamiento, alimentación, vestuario, equipo, atención médica, un pago de ayuda económica y los permisos pertinentes.

La Sedena informó que además podrán ingresar a la bolsa de trabajo y obtendrán hoja de liberación y credencial de identidad militar como soldado del SMN.

El aspirante deberá reunir los siguientes requisitos; ser voluntario, aprobar exámenes físicos, médicos, psicológicos y toxicológicos que cubrirá la Sedena, ser mexicano de nacimiento con 18 años cumplidos y no ser mayor de 29 años once meses y contar con Cartilla de Identidad del Servicio Militar no liberada.

Los interesados deberán presentar de manera individual la siguiente documentación; credencial del INE, CURP, acta de nacimiento, constancia de estudios y comprobante de domicilio.

No serán aceptados quienes cuenten con antecedentes penales, con tatuajes visibles y perforaciones.