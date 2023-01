Continua desabasto de medicamentos para la gripe

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Ante la alta incidencia de gripe y otras enfermedades respiratorias, las farmacias de Tamaulipas siguen enfrentando un grave desabasto de medicamentos para esos padecimientos.

Tofic Salum Fares, presidente de la Asociación de Farmacéuticos del centro de Tamaulipas, explicó que los proveedores están rebasados porque el aumento de padecimientos de esa naturaleza afecta a todo el país.

“La demanda de medicamentos para la gripe y tos ha rebasado la oferta de las farmacias, precisamente porque los proveedores no se dan abasto para atender los requerimientos” indicó.

El problema existe desde diciembre pasado y se ha mantenido durante enero, con el añadido de que no hay fecha probable para que los proveedores normalicen el abasto de los medicamentos.

Con relación a los medicamentos para enfermedades crónico–degenerativas, o atender problemas de próstata, puede ocurrir que haya un desbasto en la marca.

“Pero en esos casos tenemos otras opciones con el mismo compuesto, mismos miligramos que se pueden ofrecer en caso de que la marca en particular caiga en desabasto” indicó.