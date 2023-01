Lo vetan para ejercer labor como paramédico en el Estado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Por el simple hecho de haber dado lectura a un documento, donde no estaban de acuerdo en la forma de trabajo, trato al personal y maltrato al paciente, Luis Gilberto Loredo Guerra admitió estar vetado para trabajar en cualquiera de las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas.

Lo anterior lo atribuye a un presunto abuso de poder por parte de la presidenta del patronato de la Cruz Roja Mexicana en Reynosa, María Antonieta García Elizondo, la que si bien le impuso una sanción de tres días por la lectura del documento en mención, “se convirtió en seis años”.

Al acudir a palacio de gobierno, aseguró que no existe un oficio en el que se le notifique que no se le permite ejercer su labor como paramédico en ninguna de las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana y no descartó que atrás de esa decisión, “haya intereses de por medio de peso, por los que no se le permite regresar”.

Lo anterior contraviene con la presidenta de la Cruz Roja Mexicana en Reynosa, quien tiene 12 años de ejercer el cargo, cuando el periodo que debe cumplir es de dos, con posibilidades de reelegirse por una segunda ocasión.

Y aun cuando hizo del conocimiento la situación por la que atraviesa desde hace años a la delegada de la Cruz Roja Mexicana en el Estado, el problema se resolvió, pero días después lo vetaron para ejercer su labor, incluso de manera voluntaria en todo el Estado.

Lamentó que por cuestiones que dijo desconocer, no se le permita ejercer una noble labor como paramédico en la Cruz Roja Mexicana de Reynosa o en cualquier parte de la entidad, aun cuando de acuerdo a su profesión, está dispuesto a entregar su vida por la de otras personas.

“No busco dinero, ni que tampoco me liquiden, lo que quiero es que se me permita ejercer mi profesión”, subrayó.

Consideró de cierta forma injusta la medida implementada en su contra por el simple hecho de haber dado lectura a un documento, en el que debían dar cuenta de no estar de acuerdo con la forma de cómo se hacían las cosas al interior de la Cruz Roja Mexicana.

Y es que, tan sólo en Reynosa, afirmó que hay ocasiones en que la Cruz Roja Mexicana no sale a ofrecer ciertos servicios a la población.