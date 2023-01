No han regresado a las aulas 5 mil alumnos de primaria que desertaron por la pandemia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

De los 10 mil alumnos de primaria que desertaron a raíz de la pandemia del Covid-19, solamente cinco mil regresaron a las aulas, informó Marcela Ramírez, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas.

Confió, sin embargo, en que para el siguiente ciclo escolar todos esos niños vuelvan a inscribirse para retomar su proceso educativo.

Admitió que, la Secretaría de Educación de Tamaulipas no tiene un plan definido para recuperar a los estudiantes desertores.

“Recuperamos alrededor de 5 mil estudiantes, pero tenemos alrededor de un número más o menos similar que no sabemos si van a volver a la escuela” indicó.

Explicó que la Secretaría adelanto el proceso de preinscripción para el siguiente ciclo escolar, por lo que existe confianza de que los padres de esos cinco mil niños aprovechen el hecho para regresarlos a las aulas.

Ramírez indicó que, la inscripción digital es una herramienta que ya está normada por la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Planeación.

Con ese método se busca es aumentar los indicadores de cobertura luego de las afectaciones importantes por la pandemia del Covid-19.

“Se hizo un esfuerzo muy importante por parte de los maestros, las maestras y los directores de los supervisores, para recuperar estudiantes que ya no habían regresado en agosto, pero todavía nos quedan más esfuerzos por hacer”, reiteró.