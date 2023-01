Será relleno sanitario y compra de camiones solución al problema de basura, afirma regidora

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Redacción ED

Cd. Victoria, Tam.- Conscientes de que la basura y el confinamiento saludable de los desechos es un problema vigente, los regidores del Cabildo de Victoria han celebrado que las obras del nuevo relleno sanitario municipal estén por concluirse y que se atendiera la propuesta de comprar nuevos camiones de basura.

Guadalupe Perea Almanza, regidora de la comisión de Limpieza Pública, explicó que el relleno sanitario será el remate a una solución duradera e integral del problema de la basura y que a la par de esta obra no han quitado el dedo del reglón para que quienes están encargos del área de limpieza expliquen el tema de la recolección y brinden una atención más eficiente a la ciudadanía mientras se destina presupuesto para la compra de nuevos camiones lo cual ya se atendió y pronto en una licitación pública nacional se intentarán adquirir 25 unidades de acuerdo a lo que les ha informado el alcalde Eduardo Gattás Báez.

“El relleno es tener por fin un confinamiento saludable y que cumple con todas las normas federales, estatales y municipales en cuando al confinamiento de la basura que dejará de ser a cielo abierto como ocurre actualmente y lo que es riesgoso a la salud para todos, en ese sentido hay que reconocer la labor de gestión, la inversión municipal y el trabajo del alcalde Eduardo Gattás Báez, igual el apoyo irrestricto del gobierno del Estado y el trabajo de mucha gente que ha estado empujando para que Victoria se convierta en una ciudad de primera”, dijo.

“Y no debemos dejar de insistir también en el problema de recolección de basura en el cual avanzamos mucho por temporadas, acuérdense como recibimos la ciudad, pero en otras las quejas de la gente si nos han llegado a rebasar, ahí hemos propuesto, y se están atendiendo, la compra de camiones y proyectos de mantenimiento de las unidades para evitar que estas se descompongan con frecuencia, venimos de una temporada donde los desechos se duplican o más que eso, como son las fiestas de fin de año, esto provocó mayor uso de las unidades y la consecuencia de sus problemas mecánicos, según nos informan esto será resuelto a corto plazo, el alcalde platicó con nosotros, el mismo Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, lo hizo público e informó que la administración municipial hará una licitación nacional para comprar 25 camiones nuevos y de eso estamos al pendiente, habíamos hecho la propuesta de destinar presupuestos para ello y en eso estamos”, explicó Perea Almanza.

Informó que de acuerdo con las supervisiones que han realizado y de la información disponible, el nuevo relleno sanitario será de los más modernos en el país lo que garantizará mayor bienestar y menos riesgos de salud para los habitantes de esta ciudad.

“El alcalde, el cabildo, hemos observado que el relleno va a cumplir con todas las normas de protección ambiental en el manejo final de residuos sólidos, la propuesta, a esta fecha, es que el mismo comenzará a operar este mismo año, en unos meses y será para dar solución al problema de basurero a cielo abierto que ya tiene años funcionando”.

Finalmente la basura es un problema de todos, hay que sacarla a tiempo, de preferencia y cuando haya posibilidad a la hora que suene la campana para evitar que los animalitos creen tiraderos, sino el día propuesto para cada ruta porque sabemos que muchos trabajan, pero no de noche como malamente algunos acostumbran, entre más apoyemos el municipio tendrá mayor capacidad de cumplir y que se note el trabajo, e igual que llamen o nos busquen en el Cabildo cuando tengan un problema de recolección para tratarlo, concluyó Perea Almanza.