“Visitan” ladrones mil 398 domicilios durante 2022

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Durante el 2022, los ladrones “visitaron” 1,398 domicilios, 548 de ellos en Ciudad Victoria.

Así lo revela el informe estadístico anual de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El segundo lugar en incidencia de robo domiciliario lo ocupó Reynosa, con 344 casos, mientras que el tercero fue para Tampico, con 240.

Matamoros registró 151 robos a casa-habitación; Mante 80 y Nuevo Laredo 44.

La Fiscalía se limita a difundir las cifras de delitos denunciados ante las unidades generales de investigación, por lo que no existen datos acerca del número de robos domiciliarios esclarecidos ni de personas detenidas.

Sin embargo, policías investigadores reiteraron, como en ocasiones anteriores, que el número de robos resueltos “es demasiado bajo, casi nada”.

Atribuyen el hecho a dos factores: que el robo es uno de los delitos más complejos de resolver por la ausencia de testigos; y dos, por la falta de una estrategia policial para combatir particularmente ese ilícito.

Además, señalaron, la sociedad sigue sin entender la importancia de las medidas preventivas para evitar o dificultar la actividad de los delincuentes.

“Muchos robos se siguen dando porque las personas no refuerzan la seguridad en sus casas. Hay muchos casos en que incluso dejan las puertas abiertas, y por supuesto que eso es como una invitación a que los roben” indicó un agente.

Mientras no exista una cultura de la prevención entre la ciudadanía, de poco o nada servirá que haya más presencia o eficiencia policial.

A su vez, agentes del Ministerio Público señalan que urge reactivar la desaparecida Policía Preventiva Municipal, porque su tarea era vital para frenar los delitos del fuero común, principalmente el robo domiciliario, robo simple y la violencia familiar.