William Valdés se despide de México por falta de empleo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

William Valdés, ex conductor de Venga la Alegría dio a conocer en sus redes sociales que tendrá que dejar México para buscar trabajo.

Fue a través de redes sociales donde el conductor reveló que tras haber pasado tres meses desde su salida del programa tendrá que regresar a Miami.

“Es oficial y le tengo que decir adiós a México. Fueron cuatro años espectaculares, increíbles, llenos de muchísimas aventuras, experiencias y como muchos de ustedes saben el último día mío de trabajo fue el 28 de octubre. Bueno hay una realidad en México yo me mudé en el 2019 y vine a trabajar. Siempre quise vivir acá, siempre quise trabajar acá y lo cumplí, aunque fueron solo cuatro años solamente, pero se cumplió”, mencionó el famoso.

Declaró que en los últimos meses se le ha complicado vivir en Ciudad de México, motivo por el que ha decidido regresar a casa.

“Obviamente no es una decisión fácil y no es decisión que tomé de la noche a la mañana, la tomé en diciembre. Me fui a Miami el 14 diciembre para ver cómo estaban los movimientos en mi casa y ver todos los movimientos que tenía que hacer allá. Mi departamento aquí en México está hasta abril entonces obviamente se me vence el contrato acá y lo más correcto ya que no tengo trabajo es obviamente darlo, regresarlo para que otra persona venga y lo renta”.

Agregó que tomó la decisión de regresar a casa porque allá esta su familia. Además, aseguró que el dejar México es algo que en verdad le duele, aunque se siente agradecido por la experiencia.

“Me duele muchísimo tener que dejar algo que vengo construyendo hace cuatro años acá en México. Me hubiera encantado muchísimo yo creo que seguir creciendo más acá en la industria del entretenimiento no se me dio creo que la vida viene con obstáculos y bueno a mí me pusieron muchísimos obstáculos aquí en México. Hay veces que me levanto raro, me levanto un poco preocupado, hay otros días que me levanto como si estuviera pasando absolutamente nada, pero es parte de un proceso de un cambio porque lo que se viene para mí es un cambio”.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no tiene planes en puerta y espera regresar pronto a la pantalla chica.

Aquí el video que publicó: https://www.facebook.com/WilliamValdesL/videos/508135141432514/?t=40

Con información de: telediario.mx