¿Ya sintió el frío? Aún falta lo mejor…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de que la tarde de este martes la temperatura comenzara a bajar, tras un amanecer también algo más que fresco, el pronóstico ampliado de The Weather Channel (TWC) advierte que lo mejor está por venir para este miércoles en que comienza el segundo mes del año.

Al caer la noche con la última hoja del almanaque que corresponde a enero, el termómetro ya indicaba 16 grados centígrados (°C), obligando a encender de nuevo la cafetera, sacar el suéter grueso y desempolvar el cobertor, sobre todo preparándose para el amanecer del miércoles.

Y es que el pronóstico para este primero de febrero es de 18/8°C, por lo que al salir de casa por la mañana a dejar a los estudiantes a las escuelas el frío estará por debajo de los diez grados, y como no se espera un día soleado no habrá tiempo para andar en mangas de camisa.

Depende de cómo se mire, dados los niveles del Monitor de Sequía que indican que Ciudad Victoria está anormalmente seco, pero lo bueno es que las posibilidades de lluvia son bajísimas, de apenas once por ciento para este miércoles, lo cual ayuda a que no se tenga una sensación térmica más baja, algo temido por los más friolentos.

Y si de lluvias se trata, para el jueves también son muy leves las esperanzas de que lleguen, de hecho las posibilidades son menores, de apenas seis por ciento, en tanto que el pronóstico de temperaturas de TWC es de 20/10°C, un poco menos frío que el miércoles.

Recuerde, no son días para andarse confiando y si de antojos se trata puede planear el clásico caldo de res para el viernes porque las proyecciones climáticas indican que el tres de febrero, marcado también por la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador a esta Capital, las temperaturas bajarán hasta los siete grados, aunque las máximas serán de 21.

Así que ya lo sabe, en esta temporada invernal es mejor cargar con una prenda extra por aquello de los cambios bruscos de temperatura o, de plano, verificar TWC de perdido tres veces al día, aunque de haber cambios drásticos El Diario de Ciudad Victoria se lo informará con oportunidad.