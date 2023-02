Tom Brady anuncia nuevamente su retiro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

Tom Brady, el legendario quarterback de 45 años, anunció oficialmente su retiro de la NFL después de 23 años de carrera y una temporada decepcionante con los Tampa Bay Buccaneers.

Brady, con siete títulos de Super Bowl, 12,050 yardas con pase, 649 pases de anotación, 335 victorias y cinco veces MVP del Super Bowl, es considerado uno de los mejores mariscales de todos los tiempos.

En un video en redes sociales, Brady agradeció a sus fanáticos, familia, amigos, compañeros y rivales por dejarlo vivir su sueño.

A pesar de haber soñado para unirse a equipos como los Raiders, Dolphins y 49ers, Brady ha decidido retirarse definitivamente.

Sin duda, su legado lo dejará como una de las mayores estrellas en la historia de la NFL.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023