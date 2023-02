Influencer mexicana sufre racismo de repartidora en EU

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Irse a vivir a otro país no es sencillo, no sólo por el idioma y la cultura, también porque hay personas que siguen discriminando sin razón.

Esto lo vivió en carne propia la influencer Karla de la Torre quien relató una amarga experiencia que tuvo con una repartidora en Estados Unidos.

Está aventando mis cajas y trae un genio”, se le escucha decir mientras la mujer de origen afroamericano le contesta con sarcasmo.

Regrésate a tu país, no puedo entender lo que dices”; le grita la mujer luego de aventarle sus paquetes al suelo.

Esto es América, this is not México”.

Luego de esto la joven compartió en redes sociales algunas historias de lo que sucedió:

No sé si los quebró porque los aventó con ganas y aparte me dijo que me regresara a mi país, que feo que la gente todavía sea racista”, dijo enojada.

Luego de que las personas la cuestionaran la razón de por qué la repartidora estaba tan enojada con ella, ella subió otro video aclarando que no había hecho nada más que tratar de recibir sus paquetes.

Yo estaba muy tranquila adentro de la casa esperando mi paquete. La gente me echa la culpa a mi que porque yo no la ayudé. Ella se cayó al pasto mientras trataba de bajar mi paquete, se levantó de volada y ahí empezó a azotarme las cajas y decir los que vieron en el video”.

Como era de esperar, el video pronto se viralizó en redes sociales.

https://www.facebook.com/watch/?v=930673761269031