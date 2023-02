Trabajadores del Issste exigen destitución del subdelegado médico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- A unos días que se hicieran en esta Ciudad Capital manifestaciones de repudio en contra del subdelegado médico Ernesto Lavín Hernández, trabajadores de las clínicas de medicina familiar del Issste en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico se sumaron a las protestas y pidieron la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana en que López Obrador visita la Capital de Tamaulipas, en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Tampico apareció una lona dirigida al Presidente de la República.

“Sr Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Su compromiso con el pueblo de México fue no robar no mentir y no traicionar al pueblo de México. Nosotros trabajadores de la C.M.F. del Issste en Tampico Tamaulipas. Pedimos su intervención para su destitución inmediata del Dr. Ernesto Lavín Hernández Subdelegado médico. De Mario Hermenegildo Wong Barragán director de la CMF Tampico y la jefa de enfermeras Olivia Martínez Trejo“.

En la lona colocada hoy en la

CMF del Issste en Tampico señalan los trabajadores; “por corruptos y abuso de poder, han pisoteado nuestros derechos. Negando el derecho a ocupar puesto de confianza al personal de base. Ya basta!!!

Como se recordará, apenas el pasado lunes trabajadores de base colocaron a temprana hora algunas mantas en la parte frontal de la Clínica Hospital del Issste en esta Ciudad Capital exigiendo la destitución del subdelegado médico Ernesto Lavín Hernández.

Hoy viernes, de nueva cuenta los trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del Issste Victoria siguieron con sus protestas y ahora dirigen una mensaje al director general Pedro Zenteno Santaella, donde solicitan la destitución de los directivos José Manuel Torres Hernández y Liliana García Martínez por acoso laboral y violación a los derechos laborales así como también del subdelegado médico Ernesto Lavín Hernández por proteger esos abusos.