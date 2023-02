Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Uno de mis primeros escritos para este medio hablaba sobre los docentes de nuevo ingreso, que yo lo fui por allá del 2009.

Era el segundo examen de lo que se denominó “Alianza por la Calidad de la Educación” el año anterior habían entregado muy pocas plazas y la esperanza era grande, pasé y nos citaron a un evento magno coordinado por la SET y el SNTE y de manera general se hicieron entregas de nombramientos por nivel educativo, en un sobre cerrado.

Hoy entiendo que ya se habían hecho muchos acomodos a pesar de haber una lista de ordenamiento (que entonces no se denominaba así), había gestiones y organización entre la autoridad educativa local y el sindicato.

Pero en ese entonces, no había una ley, ningún instituto, ni precedente que regulara los procesos, tampoco hubo gran transparencia si uno no tuvo “la visión” de buscar apoyo, le asignaron lo que había; no nos preguntaron ni opinamos al respecto.

En mi sobre había una orden de adscripción: Miguel Alemán. Por un minuto dudé donde estaba ese municipio y sorprendentemente recordé las clases de HGT (Historia y Geografía de Tamaulipas) y me vi llegando a la frontera chica, que en ese entonces era desconocida para mí.

Cuando un docente de nuevo ingreso llegaba a una escuela, cada supervisión hacia sus propios movimientos y nos mandaban a la fila, al último eslabón de las cadenas y estaba bien, los nombramientos aceptaban ello.

Aunque actualmente estos movimientos se consideran injustos y/o improcedentes, porque la ley de USICAMM (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) considera un proceso bastante organizado para cambios de centro de trabajo, donde con una convocatoria los docentes de todos lados se registran y se toman en cuenta aspectos como la antigüedad, preparación profesional, años de servicio, habilidades entre otros.

Cuando ingrese, la verdad es que a los normalistas no nos interesaba mucho a donde; lo único que queríamos era nuestro lugar de trabajo, teníamos 4 años (algunos más) esperando por ello durante la carrera y sabiendo que, (como todos los normalistas antes que nosotros) no sería cerca de casa, sino “donde la patria lo demande”

Ahora he visto varios eventos de asignación donde los padres de los docentes noveles son quienes rechazan o aceptan la plaza de sus pupilos, bastante gracioso, por cierto. Incluso me ha tocado ver uno que otro que se apoya en ellos para hacer sus tramites de ingreso y/o llamadas oficiales.

No me mal entiendan, cuando yo llegue a Cd. Mier (que allá me mandaron después de presentarme en la supervisión de Miguel Alemán), me llevaron mis papás; sí la verdad es que fui bastante privilegiada. Pero su apoyo siempre ha llegado a la puerta de la escuela, desde estudiante. Ahora es demasiada la sobre protección o dependencia de los nuevos docentes.

No me imagino un recién egresado de la BENFT teniendo que irse a trabajar a San Vicente Tancuayalab o alguna otra comunidad de SLP, y mira que ahora ya hay internet. No, los nuevos ingresos quieren estar en la escuela que les quede más cerca de su casa. Ni modo.

Este gobierno ha entregado alrededor de 700 asignaciones y aun así no son suficientes (no es comercial), porque verdaderamente las necesidades son incalculables.

Después de un año de ir y venir a Cd. Mier cada semana (y de que iniciara la inseguridad o lo que allá llaman “el conflicto” del que escribiré más adelante) me informaron que podía hacer en la SET el tramite para cambiarme de centro de trabajo. Sin mucha información y obviamente sin una idea certera clara y sobre todo “sin padrinos” me dijeron que era imposible moverme cerca de Cd. Victoria. La verdad es que ni lo pensé y mi primera opción fue Matamoros.

Llegue en septiembre de 2010 a mi Matamoros del alma, donde pasaría mas de un par de años.

Honestamente siempre he tenido los mejores jefes y en mi beneficio mi CT (centro de trabajo pa´los que no son maestros) no tenía delegación sindical, así que no tuve que sufrir los benditos corrimientos.

Y es que, así como los abogados tienen un principio que se traduce como “el que es primero en tiempo, es primero en derecho”, los maestros tenemos los famosos “corrimientos de zona”, PERO la verdad es que no son mas que usos y costumbres que se han considerado un derecho para los docentes con mayor antigüedad.

La ley no dice eso… y mientras el profe debería, simple y llanamente ponerse a leer, las autoridades y el sindicato a nivel nacional siguen enfrascados en una batalla campal para ver quien debería tener el control.

No es un proceso sencillo, aunque sin duda: debería serlo.