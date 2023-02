“Llueven” quejas contra delegación de SRE por “tortuguismo” en trámite

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

A la oficina de Pasaportes de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la capital de Tamaulipas, le llueven las quejas por “tortuguismo” en la atención de trámites, ya que la dependencia arrastra varias deficiencias.

Usuarios que han acudido a renovar su documento han dejado evidencia de la deficiente atención y el retraso en la asignación de citas, así como el supuesto ausentismo del titular de la delegación, que incluso, se desconoce el nombre del encargado o encargada de la oficina.

Sin embargo se conoce que Fernando Silverio Nieto Casas es el subdirector de la dependencia, a quien los usuarios señalan de no resolver los problemas.

Los ciudadanos, a pesar de haber obtenido su cita programada y haber pagado previamente el documento en alguna institución bancaria, tienen que esperar en la calle, afuera de las oficinas en medio de un caos para poder acceder a su turno.

Además, a vista de todos operan empleados de oficinas particulares que ofrecen el servicio de citas y cobran a pesar de que el trámite es gratuito, sin embargo, son los principales beneficiados del desorden, pues los ciudadanos prefieren pagar a enfrentar la ineptitud burocrática.

Los ciudadanos han acudido a difundir sus quejas a través de las redes sociales para poner en evidencia las fallas de la delegación de la SRE en Ciudad Victoria, que en muchas ocasiones los hacen perder su cita y provocan que tengan que buscar otra, con semanas o meses de retraso.

“Muy mal el servicio en la delegación de la SER para el trámite de pasaporte en Tamaulipas. No abren a tiempo, no está el Delegado, no resuelve. Vine por la renovación de menores y no hay nadie que resuelva porque no hay registro de pasaporte previo, aunque tengo el original”, publicó en twitter Deborah González Díaz, quien es consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas y que “tronó” por la mala atención recibida.

“Negados a que saque una nueva cita, que por supuesto no hay, tardé dos meses en agendar, dicen que el sistema de citas no es responsabilidad de la SRE que espera y la vuelva hacer quién sabe cuándo” abundó.

Y así, el servicio que ha venido empeorando en los últimos años cada vez se hace más complicado generando un caos y sin resolver las quejas de los ciudadanos.