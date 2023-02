Recuento de los Grammy 2023

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

LOS ÁNGELES, EU., febrero 6 (Agencias)

Los Grammy, los premios más importantes de la industria musical, hicieron su regreso a Los Ángeles, después de que en 2022 fueran entregados en Las Vegas.

La edición 65 de los galardones, que se llevó a cabo el pasado domingo, tuvo varios momentos que generaron miles de reacciones en redes sociales y también dejó algunas sorpresas.

Sin duda lo más relevante de la gala fue el triunfo imparable de Beyoncé, quien se ha convertido en la artista con más gramófonos de la historia. Además, los artistas Bad Bunny y Rosalía pusieron el tono latino a la noche.

BEYONCE Y HARRY STYLES

Beyoncé ya cuenta con el título de ser la artista con más Grammy ganados en la historia, ahora se coloca como la solista más premiada al sumar 32 premios en la gala número 65, superando al director de orquesta George Solti que alcanzó 31 en toda su carrera.

Álbum de Música Dance o Electrónica por su material “Renaissance”; Mejor Canción por “Cuff it”, Grabación Dance/Electronic por “Break My Soul” e Interpretación de R&B Tradicional para “Plastic Off the Sofa” fueron las categorías en las que la artista de 41 años resultó ganadora.

Por otra parte, Harry Styles se llevó dos gramófonos; el máximo galardón de la noche: Disco del Año por “Harry’s House”, el álbum más vendido en el Reino Unido en 2022 y otro por Mejor Álbum Pop Vocal. Harry, quien interpretó el éxito “As it was”, recibió el premio principal de manos de una fan.

¡BRAVO, NATALIA!

La cantante mexicana Natalia Lafourcade ganó el premio Grammy al Mejor álbum de música regional mexicana por su disco “Un canto por México: El Musical”; hay que comentar que la compositora mexicana, una de las más reconocidas a nivel internacional, no acudió a la ceremonia de premiación debido a que se encontraba en Madrid por motivos personales.

“Un canto por México” nació en 2019 como un cortometraje en el que mostraba parte de su proceso de creación musical. Este primer acercamiento fue compartido por la propia cantante en sus redes sociales y todavía se puede ver en la plataforma de YouTube. En el proyecto colaboran múltiples artistas.

MOMENTOS DE MEME

Dentro de la gala de este año hubo varios momentos que se convirtieron en meme debido a lo gracioso o “irreal” de lo sucedido, uno de ellos fue protagonizado por Adela, quien en entrevistas ha dicho que siempre ha querido conocer a Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, algo que se hizo realidad gracias a Trevor Noah y a los premios.

Otro momento fue protagonizado por Taylor Swift y Bad Bunny, quienes se reunieron en dicha gala. Ambos compartieron imágenes del momento en donde se les ve sonreír; también Swift se viralizó al bailar durante la presentación en vivo del famoso cantante puertorriqueño, dejando claro que es gran fan del cantante.

Sin duda quienes más polémica causaron fueron Ben Affleck y Jennifer Lopez, y es que el actor fue muy criticado por su “mala” actitud durante la entrega 65 de los Grammy. Pues en varios ocasiones se pudo observar como Affleck tenía un semblante de aburrimiento.

LISTA DE GANADORES

Álbum del año: “Harry’s House”, Harry Styles

Grabación del año: “About Damn Time”, Lizzo

Canción del año: “Just Like That”, Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo: Samara Joy

Mejor video musical: “All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift

Mejor interpretación solista pop: “Easy on Me”, Adele

Mejor interpretación dúo/grupo pop: “Unholy”, Sam Smith ft. Kim Petras

Mejor álbum pop vocal tradicional: “Higher”, Michael Bublé

Mejor álbum pop vocal: “Harry’s House”, Harry Styles

Mejor grabación dance/electrónica: “Break y Soul”, Beyoncé

Mejor álbum de música dance/electrónica: “Renaissance”, Beyoncé

Mejor interpretación de música alternativa: “Chaise Longue”, Wet Leg

Mejor álbum de música alternativa: “Wet Leg”, Wet Leg

Mejor interpretación R&B: “Hrs & Hrs”, Muni Long

Mejor interpretación de R&B tradicional: “Plastic Off the Sofa”, Beyoncé

Mejor canción R&B: “Cuff It”, Beyoncé

Mejor álbum R&B progresivo: “Gemini Rights”, Steve Lacy

Mejor álbum de R&B: “Black Radio III”, Robert Glasper

Mejor interpretación rap: “The Heart Part 5”, Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico: “Wait for U”, Future con Drake y Tems

Mejor canción rap: “The Heart Part 5”, Kendrick Lamar

Mejor álbum rap: “Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

Mejor álbum pop latino: “Pasieros”, Rubén Blades ft. Boca Livre

Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti”, Bad Bunny

Mejor álbum latino rock o alternativo: “Motomami”, Rosalía

Mejor álbum de música regional mexicana: “Un Canto por México – El Musical”, Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino tropical: “Pa’llá voy”, Marc Anthony

Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales: “Encanto”, Varios artistas

Mejor score para medios visuales: “Encanto”, Germaine Franco

Mejor canción compuesta para medios visuales: “We Dont Talk About Bruno” de “Encanto”, Carolina Gaitán, La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz

Mejor álbum histórico: “Yankee Hotel Foxtrot” (20th Anniversary Super Deluxe Edition), Wilco

Compositor no clásico del año: Tobias Jesso Jr.