Récord de covid: Un solo caso este miércoles

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- Confirmando la tendencia a la baja en Tamaulipas, el covid-19 solamente registró un contagio en toda la entidad este miércoles ocho de febrero, el cual se presentó en el municipio fronterizo de Matamoros y es un récord para este 2023.

De esta manera, el movimiento más significativo en las cifras acumuladas durante las últimas 24 horas se dio en la cantidad de recuperados, que aumentó de 174 mil 738 el martes a 174 mil 808, mientras que los casos positivos llegan a 183 mil 244 y los decesos se mantienen en ocho mil 084, al no registrar este día.

De acuerdo a los archivos de El Diario de Ciudad Victoria, en Tamaulipas solamente se ha registrado un día sin casos de covid-19 desde la llegada en pleno de la pandemia, que fue el 16 de octubre del 2022, y al día siguiente se registró también nada mas un contagio, al igual que este miércoles.

Asimismo, con el nuevo caso de este día el promedio diario de la presente semana baja a solamente siete, ratificando la tendencia a la baja en Tamaulipas, dado que en la anterior se promediaron 34, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

Otro dato favorable es que este miércoles se rompe la racha de tres días en que el municipio de Victoria lideró la tabla de contagios al reportar saldo blanco, cuando en un solo día (lunes) llegó a aportar seis al conteo estatal.

Respecto al semáforo epidemiológico, las buenas noticias de la racha a la baja en Tamaulipas aún no tienen un impacto en los municipios, pues Tampico y Madero siguen en amarillo en tanto que el resto está en verde, para mantener así el indicador estatal.

En el comunicado de este ocho de febrero, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población adulta a que acuda a los módulos de vacunación que se encuentran activos en diferentes municipios de la entidad.

Dijo que las jornadas también están enfocadas para los mayores de 18 años que no cuentan con primeras dosis, o de refuerzo si han pasado cuatro meses o más de su última aplicación, agregó que se ha demostrado que todos los tipos de vacunas son capaces de lidiar con las diferentes variantes que han circulado a nivel mundial, lo que ha permitido la disminución de los casos graves de esta enfermedad.