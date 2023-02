Terremotos dejan más de 11 mil 200 en Turquía y Siria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

El número de muertos en Turquía y Siria causados por los terremotos de este lunes ha superado los 11,200, con más de 55,000 heridos.

En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha visitado la ciudad de Kahramanmaras, el epicentro del terremoto, y ha prometido reconstruir las viviendas afectadas en un plazo de un año y brindar ayudas económicas a las víctimas.

A pesar de que hay 60,000 miembros de equipos de rescate en la zona, la devastación es tan grande que todavía hay lugares que no han recibido ayuda.

En Siria, el número de muertos es de 2,662 y el número de heridos es de 4,985, con cientos de personas atrapadas entre los escombros.

La situación es desesperada en medio de temperaturas gélidas y réplicas que dificultan los trabajos de rescate.

(VIDEO) Members of White Helmets civil defense agency rescued a mother and three children from collapsed building in earthquake-hit Idlib city of Syria https://t.co/lowN6tT7TX pic.twitter.com/HDBS9kkU05

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023