Aumentan las muertes a 16 mil por terremotos en Turquía y Siria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

Las cifras de muertos y heridos continúan aumentando por los terremotos en Turquía y Siria.

Según las autoridades locales, los muertos en ambos países superan los 16,000 y los heridos son más de 68,000.

En Turquía, el número de muertos ha subido a 12,873 y los heridos son más de 63,000.

En Siria, la cifra oficial de muertos es de 3,162 y los heridos son 5,235.

Los rescatistas han logrado sacar a un chico de 16 años con vida, pero las esperanzas de encontrar más supervivientes disminuyen con el tiempo.

Decenas de miles de personas todavía están bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Las cifras podrían seguir aumentando ya que muchas personas todavía están atrapadas bajo los escombros.

En Siria, las labores de rescate continúan en las cinco provincias más afectadas.

Taiwanese government pledges to donate a month's salary to earthquake relief efforts in Türkiye, in addition to $2 million it has already donated, as well as 2 rescue teams of 130 members and 5 rescue dogs https://t.co/7yHAzkgSpn pic.twitter.com/Z7kETEFIT1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023